Биолог рассказал, как обезопасить себя от укуса клеща

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Наиболее эффективным способом защиты от укуса клеща является использование репеллентов любых видов - все они работают, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Он добавил, что для дополнительной защиты следует заправлять низ брюк в носки и при этом также наносить репелленты на одежду верхней половины тела.