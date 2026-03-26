На Камчатке возбудили дело после избиения инвалида подростками

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар – РИА Новости. Уголовное дело заведено в Камчатском крае после того, как подростки в селе Тиличики пробрались домой к инвалиду по зрению и избили его, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
По информации ведомства, при мониторинге соцсетей выявлена публикация, в которой говорится, что в начале марта подростки в селе Тиличики Олюторского района проникли в жилище к мужчине, являющимся инвалидом по зрению, избили его и скрылись. В результате мужчина был госпитализирован с травмой глаза.
"По данному факту следственными органами СК России по Камчатскому краю незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и статье 213 УК РФ (хулиганство)", — говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и всех участников инцидента. В ведомстве отметили, что при расследовании также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В Барнауле проводят проверку после избиения инвалида в лифте
9 февраля, 10:33