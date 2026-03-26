Рейтинг@Mail.ru
Суд в марте рассмотрит иск Долиной к аферистам - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/isk-2082973836.html
Суд в марте рассмотрит иск Долиной к аферистам
Суд в марте рассмотрит иск Долиной к аферистам - РИА Новости, 26.03.2026
Суд в марте рассмотрит иск Долиной к аферистам
Балашихинский суд Москвы 31 марта приступит к рассмотрению иска певицы Ларисы Долиной о взыскании более 176 миллионов рублей с мошенников, осужденных за аферу с РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T07:10:00+03:00
2026-03-26T07:10:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
лариса долина
вооруженные силы рф
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081003560_0:46:3000:1734_1920x0_80_0_0_20995e399e092bba1eceb257f9a7c952.jpg
https://ria.ru/20260317/dolina-2081235688.html
https://ria.ru/20260324/dolina-2082456646.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081003560_176:0:2837:1996_1920x0_80_0_0_1ecba07f2bfe21facb58c9aa4b4d70da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московская область (подмосковье), лариса долина, вооруженные силы рф, дело о квартире долиной
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Лариса Долина, Вооруженные силы РФ, Дело о квартире Долиной
Суд в марте рассмотрит иск Долиной к аферистам

РИА Новости: суд в марте рассмотрит иск Долиной к аферистам

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Лариса Долина . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Балашихинский суд Москвы 31 марта приступит к рассмотрению иска певицы Ларисы Долиной о взыскании более 176 миллионов рублей с мошенников, осужденных за аферу с принадлежавшей певице квартирой в центре Москвы, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
"Беседа по иску назначена на 31 марта", - указывается в данных суда.
Певица Лариса Долина на XXIX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой граммофон в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
17 марта, 17:10
В исковом заявлении певица Лариса Долина просит взыскать имущественный вред в размере 176 миллионов 141 тысячи рублей с четырех осужденных за аферу с квартирой в Хамовниках, которая раньше находилась в собственности артистки.
Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября прошлого года приговорил на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы четырех фигурантов за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы.
Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС РФ в декабре прошлого года оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках - Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
24 марта, 07:00
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Лариса ДолинаВооруженные силы РФДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала