Суд в марте рассмотрит иск Долиной к аферистам

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Балашихинский суд Москвы 31 марта приступит к рассмотрению иска певицы Ларисы Долиной о взыскании более 176 миллионов рублей с мошенников, осужденных за аферу с принадлежавшей певице квартирой в центре Москвы, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.

Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.