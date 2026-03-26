Суд в марте рассмотрит иск Долиной к аферистам
Суд в марте рассмотрит иск Долиной к аферистам
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Балашихинский суд Москвы 31 марта приступит к рассмотрению иска певицы Ларисы Долиной о взыскании более 176 миллионов рублей с мошенников, осужденных за аферу с принадлежавшей певице квартирой в центре Москвы, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
"Беседа по иску назначена на 31 марта", - указывается в данных суда.
В исковом заявлении певица Лариса Долина
просит взыскать имущественный вред в размере 176 миллионов 141 тысячи рублей с четырех осужденных за аферу с квартирой в Хамовниках, которая раньше находилась в собственности артистки.
Балашихинский городской суд Подмосковья
в конце ноября прошлого года приговорил на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы четырех фигурантов за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы
.
Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС РФ
в декабре прошлого года оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках - Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.