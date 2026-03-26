Исаков: результаты визита делегации ГД в Вашингтон обязательно проявятся

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Конкретные результаты визита российской парламентской делегации в Вашингтон обязательно проявятся через какое-то время, уверен депутат Госдумы и член российской делегации в США Владимир Исаков.

США Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России Александр Дарчиев , переговоры прошли успешно.

"Время придет, я думаю, конкретные результаты нашей поездки через какое-то время себя обязательно покажут", - сказал Исаков журналистам.

Он добавил, что делегация американских конгрессменов в ходе прошедших в четверг встреч увидела всю серьезность подхода российских коллег.