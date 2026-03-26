23:45 26.03.2026
Исаков: результаты визита делегации ГД в Вашингтон обязательно проявятся
Конкретные результаты визита российской парламентской делегации в Вашингтон обязательно проявятся через какое-то время, уверен депутат Госдумы и член российской РИА Новости, 26.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкВладимир Исаков
Владимир Исаков . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Конкретные результаты визита российской парламентской делегации в Вашингтон обязательно проявятся через какое-то время, уверен депутат Госдумы и член российской делегации в США Владимир Исаков.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно.
"Время придет, я думаю, конкретные результаты нашей поездки через какое-то время себя обязательно покажут", - сказал Исаков журналистам.
Он добавил, что делегация американских конгрессменов в ходе прошедших в четверг встреч увидела всю серьезность подхода российских коллег.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
