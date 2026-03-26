Исаков: результаты визита делегации ГД в Вашингтон обязательно проявятся
Конкретные результаты визита российской парламентской делегации в Вашингтон обязательно проявятся через какое-то время, уверен депутат Госдумы и член российской
2026-03-26T23:45:00+03:00
Исаков: конкретные результаты поездки парламентариев в США обязательно проявятся
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Конкретные результаты визита российской парламентской делегации в Вашингтон обязательно проявятся через какое-то время, уверен депутат Госдумы и член российской делегации в США Владимир Исаков.
Делегация депутатов Госдумы
в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России
в США Александр Дарчиев
, переговоры прошли успешно.
"Время придет, я думаю, конкретные результаты нашей поездки через какое-то время себя обязательно покажут", - сказал Исаков журналистам.
Он добавил, что делегация американских конгрессменов в ходе прошедших в четверг встреч увидела всю серьезность подхода российских коллег.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву
посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву
, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка
. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.