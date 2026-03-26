Исаков рассказал о проработках в переговорах делегаций России и США

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. В ходе переговоров делегаций законодателей России и США обсуждался широкий спектр вопросов, по части которых уже есть конкретные проработки, сообщил депутат Государственной Думы, член российской делегации в США Владимир Исаков.

"У нас был широкий спектр вопросов, которые обсуждались. Где-то мы нашли, я могу сказать, понимание, и уже есть конкретные проработки данных вопросов", - заявил он журналистам.