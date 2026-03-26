Исаков рассказал о проработках в переговорах делегаций России и США
Исаков рассказал о проработках в переговорах делегаций России и США - РИА Новости, 26.03.2026
Исаков рассказал о проработках в переговорах делегаций России и США
В ходе переговоров делегаций законодателей России и США обсуждался широкий спектр вопросов, по части которых уже есть конкретные проработки, сообщил депутат...
2026-03-26T23:30:00+03:00
2026-03-26T23:30:00+03:00
2026-03-26T23:30:00+03:00
россия
сша
москва
россия, сша, москва, инга юмашева, госдума рф, в мире
Россия, США, Москва, Инга Юмашева, Госдума РФ, В мире
Исаков рассказал о проработках в переговорах делегаций России и США
Исаков: в переговорах делегаций законодателей России и США есть проработки
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. В ходе переговоров делегаций законодателей России и США обсуждался широкий спектр вопросов, по части которых уже есть конкретные проработки, сообщил депутат Государственной Думы, член российской делегации в США Владимир Исаков.
"У нас был широкий спектр вопросов, которые обсуждались. Где-то мы нашли, я могу сказать, понимание, и уже есть конкретные проработки данных вопросов", - заявил он журналистам.
Это первая поездка депутатов Госдумы
в США
за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ
. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву
посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву
, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка
. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.