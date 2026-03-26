США под видом консервов сбрасывают на Иран взрывные устройства, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. США и Израиль сбрасывают на Иран взрывные устройства под видом консервов, передает иранское государственное агентство IRNA.
"Американо-израильский противник в ходе ряда своих последних воздушных атак на жилые районы использовал взрывные устройства, которые имеют сходство с консервами. Население не должно к нем прикасаться", - говорится в сообщении.
По его данным, такие инциденты были зафиксированы в нескольких провинциях страны, а сами устройства напоминают банки из-под тунца, но чуть большего размера. В одной из деревень это привело к гибели и ранениям нескольких гражданских лиц.
При этом агентство подчеркивает, что официальных сообщений на этот счет не было.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.