СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта
16:41 26.03.2026 (обновлено: 17:32 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/iran-2083088652.html
СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта
СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта - РИА Новости, 26.03.2026
СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта
Иран направил официальный ответ на мирный план США по завершению конфликта, ждет реакцию Вашингтона, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T16:41:00+03:00
2026-03-26T17:32:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
https://ria.ru/20260326/tegeran-2082900361.html
https://ria.ru/20260326/oae-2083011350.html
иран
сша
вашингтон (штат)
тегеран (город)
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город)
СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта

Tasnim: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. Иран направил официальный ответ на мирный план США по завершению конфликта, ждет реакцию Вашингтона, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США направили Ирану мирный план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, состоящий из 15 пунктов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Тегеран взял Вашингтон за горло: Иран превращает США в страну-изгоя
Вчера, 08:00
"Ответ Ирана на 15 предложенных США пунктов был официально направлен вчера вечером через посредников. Иран ждет реакцию противоположной стороны", - говорится в сообщении агентства Tasnim.
Оно отмечает, что Иран в своем ответе заявил о необходимости прекращения агрессии в адрес Тегерана, а также создания условий того, чтобы конфликт не повторился вновь. Кроме того, Тегеран требует компенсаций за ущерб, а также гарантированных репараций, завершения конфликта "на всех фронтах, что касается "групп сопротивления" - союзников Ирана в регионе.
Кроме того, по данным Tasnim, Иран требует признания своего суверенитета над Ормузским проливом.
Однако источник агентства также заявил, что Тегеран рассматривает заявление Вашингтона о готовности к переговорам как уловку.
США, по мнению собеседника агентства, под прикрытием переговоров создают почву "для нового преступления", при этом стараясь предстать миролюбивой стороной, снизить цены на нефть, а также выгадать время для наземного вторжения в южной часть Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Борт ВВС США совершил маневры, указывающие на подготовку к вторжению в Иран
Вчера, 11:43
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Военная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)
 
 
