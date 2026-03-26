СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта

ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. Иран направил официальный ответ на мирный план США по завершению конфликта, ждет реакцию Вашингтона, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США направили Ирану мирный план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, состоящий из 15 пунктов.
"Ответ Ирана на 15 предложенных США пунктов был официально направлен вчера вечером через посредников. Иран ждет реакцию противоположной стороны", - говорится в сообщении агентства Tasnim.
Оно отмечает, что Иран в своем ответе заявил о необходимости прекращения агрессии в адрес Тегерана, а также создания условий того, чтобы конфликт не повторился вновь. Кроме того, Тегеран требует компенсаций за ущерб, а также гарантированных репараций, завершения конфликта "на всех фронтах, что касается "групп сопротивления" - союзников Ирана в регионе.
Кроме того, по данным Tasnim, Иран требует признания своего суверенитета над Ормузским проливом.
Однако источник агентства также заявил, что Тегеран рассматривает заявление Вашингтона о готовности к переговорам как уловку.
США, по мнению собеседника агентства, под прикрытием переговоров создают почву "для нового преступления", при этом стараясь предстать миролюбивой стороной, снизить цены на нефть, а также выгадать время для наземного вторжения в южной часть Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.