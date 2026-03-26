16:13 26.03.2026
МИД: Иран продолжит защищаться от США и Израиля до полной реализации целей
МИД: Иран продолжит защищаться от США и Израиля до полной реализации целей
2026-03-26T16:13:00+03:00
Аракчи: Иран продолжит защищаться от США и Израиля до полной реализации целей

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. Тегеран намерен продолжить защищаться от США и Израиля до тех пор, пока не заставит их пожалеть и не реализует поставленные цели, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Иранский министр заявил об этом в ходе телефонного разговора с бразильским коллегой Мауро Виейрой.
"Аракчи подчеркнул твердую решимость Ирана защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность до тех пор, пока цели не будут достигнуты полностью и пока агрессоры не пожалеют", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегерану следует серьезнее отнестись к предложению Вашингтона по окончанию конфликта, иначе исламской республике придется столкнуться с серьезными последствиями.
В Иране ранее говорили, что требуют компенсаций за причиненный в ходе боевых действий ущерб, закрытия американских баз в регионе, а также гарантий того, что конфликт не повторится.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
