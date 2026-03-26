Рейтинг@Mail.ru
Пентагон разрабатывает варианты "решающего удара" по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 26.03.2026 (обновлено: 15:32 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/iran-2083047673.html
Пентагон разрабатывает варианты "решающего удара" по Ирану, пишут СМИ
в мире
иран
ормузский пролив
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083061956_0:0:5743:3230_1920x0_80_0_0_23036e85b22f41d7a9822aab26ac05af.jpg
https://ria.ru/20260326/tegeran-2082923606.html
https://ria.ru/20260326/tegeran-2082900361.html
https://ria.ru/20260325/vashington-2082706534.html
иран
ормузский пролив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083061889_917:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_5bfb2d3613e624ce6893c82f0cd1f8ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Пентагон готовит сценарии финальной атаки на Иран, утверждает Axios.
«
"Пентагон разрабатывает военные варианты нанесения "решающего удара" по Ирану, которые могут включать в себя, в том числе, использование сухопутных войск и массовые бомбардировки", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
По мнению некоторых чиновников, такая демонстрация силы станет либо рычагом давления на мирных переговорах, либо даст повод президенту США Дональду Трампу заявить о "победе".
Так, собеседники издания отмечали, что глава Белого дома выбирает между вторжением на острова Харк и Ларак, захватом острова Абу-Муса и еще двух, расположенных у входа в Ормузский пролив, и блокированием или захватом судов, перевозящих иранскую нефть на восточной стороне этого морского прохода.
Кроме того, по данным Axios, американские военные также готовят планы по наземной операции в Иране, но из-за высоких рисков Трамп пока не принял окончательное решение. Вместо этого Вашингтон может нанести удары по территории исламской республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Сегодня самолет ВВС США C-17A Globemaster III совершил маневры над ОАЭ, свидетельствующие о подготовке к наземной операции. Как заявил ранее журналист Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на нескольких конгрессменов, вторжение в ИРИ может начаться в ближайшее время.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала