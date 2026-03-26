Пентагон разрабатывает варианты "решающего удара" по Ирану, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Пентагон готовит сценарии финальной атаки на Иран, утверждает Axios.
По мнению некоторых чиновников, такая демонстрация силы станет либо рычагом давления на мирных переговорах, либо даст повод президенту США Дональду Трампу заявить о "победе".
Так, собеседники издания отмечали, что глава Белого дома выбирает между вторжением на острова Харк и Ларак, захватом острова Абу-Муса и еще двух, расположенных у входа в Ормузский пролив, и блокированием или захватом судов, перевозящих иранскую нефть на восточной стороне этого морского прохода.
Кроме того, по данным Axios, американские военные также готовят планы по наземной операции в Иране, но из-за высоких рисков Трамп пока не принял окончательное решение. Вместо этого Вашингтон может нанести удары по территории исламской республики.
Сегодня самолет ВВС США C-17A Globemaster III совершил маневры над ОАЭ, свидетельствующие о подготовке к наземной операции. Как заявил ранее журналист Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на нескольких конгрессменов, вторжение в ИРИ может начаться в ближайшее время.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.