Сухопутная операция обернется для США большими потерями, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. Сухопутная операция США в Иране обернется для Вашингтона большими потерями, считает командующий сухопутным силами иранской армии Али Джаханшахи.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагон сообщило, что военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк, главного узла нефтяного экспорта страны в северной части Персидского залива.
"Наземная война будет представлять для противника большую опасность и дорого ему обойдется", - сказал Джаханшахи, чьи слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран отслеживает развертывание американских военных на Ближнем Востоке и атакует всю критическую инфраструктуру региона при попытке захвата территорий исламской республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.