СМИ: Иран укрепляет оборону острова Харк - РИА Новости, 26.03.2026
03:45 26.03.2026 (обновлено: 03:54 26.03.2026)
СМИ: Иран укрепляет оборону острова Харк
Иран якобы укрепляет оборону острова Харк на случай наземной операции США, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке. РИА Новости, 26.03.2026
CNN: Иран укрепляет остров Харк на случай атаки со стороны США

Остров Харк. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Иран якобы укрепляет оборону острова Харк на случай наземной операции США, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке.
"В последние недели Иран расставляет ловушки и перебрасывает на остров Харк дополнительный военный персонал и средства ПВО в рамках подготовки к возможной операции США по установлению контроля над островом", — утверждает телеканал.
При этом центральное командование США отказалось комментировать эту информацию.
Ранее журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин утверждала, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.
Вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможную операцию Вашингтона по захвату острова, заявила, что Москва слышит спекуляции о подготовке наземной операции на иранском острове Харк, но надеется, что все ограничится словами и угрозами.
Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников в свою очередь, сообщала, что Штаты еще не приняли решение об отправке военных.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.
