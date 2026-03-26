Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 26.03.2026 (обновлено: 02:48 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/iran-2082963667.html
"Коснется всех": Мелони сделала дерзкое заявление о войне против Ирана
"Коснется всех": Мелони сделала дерзкое заявление о войне против Ирана
Дальнейшая эскалация войны США и Израиля против Ирана может затронуть даже африканские страны, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, выступая на... РИА Новости, 26.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067153493_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_228399360535b3558b01a9efd42b4a31.jpg
https://ria.ru/20260326/iran-2082959113.html
https://ria.ru/20260325/tramp-2082825175.html
https://ria.ru/20260325/iran-2082753241.html
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067153493_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_5fd902a5a261db761afaddb49eb8afe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Ближний Восток, Джорджа Мелони, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Мелони: война США против Ирана может затронуть даже африканские страны

© AP Photo / Andrew MedichiniПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Дальнейшая эскалация войны США и Израиля против Ирана может затронуть даже африканские страны, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, выступая на брифинге перед журналистами в Алжире.
"Этот конфликт коснется всех, и, если он будет продолжаться длительное время, он, безусловно, может иметь экономические и социальные последствия, которые в конечном итоге затронут наиболее уязвимые страны, особенно африканский континент", — сказала она.
По ее словам, скорейшее завершение войны стало бы отличной новостью для всех государств Ближнего Востока.
Вашингтон ранее заявил, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что ИРИ получала через посредников послания о желании Штатов начать диалог об окончании конфликта.
В СМИ писали, что Белый дом предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация Ираном пока не подтверждалась.
В конце февраля Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Исламская республика в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти в регионе.
В миреИранБлижний ВостокДжорджа МелониМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала