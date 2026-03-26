"Конец войне": в Британии сообщили об ударе Ирана по Трампу

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В США усиливается давление на президента Дональда Трампа из-за затянувшейся операции против Ирана, пишет британская газета Guardian.
"Внутри страны на Трампа растет давление с требованием положить конец войне с Ираном, поскольку иранские атаки на энергетическую инфраструктуру Персидского залива и фактическая блокада Ормузского пролива привели к резкому росту цен на нефть во многих странах мира", — говорится в материале.
Несмотря на это, пояснила газета, Израиль, напротив, стремится делать все для продолжения боевых действий, чтобы нанести Ирану как можно больше ущерба.
По данным опроса, проведенного агентством Associated Press, 59% американцев считают, что война с Ираном зашла слишком далеко. При этом многие респонденты крайне обеспокоены ростом цен на бензин и не уверены, смогут ли они позволить себе топливо для автомобилей.
В конце февраля Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Исламская республика в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти в регионе.