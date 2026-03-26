Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Нетаньяху поручил уничтожить максимум объектов Ирана за 48 часов - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/iran-2082956354.html
СМИ: Нетаньяху поручил уничтожить максимум объектов Ирана за 48 часов
в мире
сша
тегеран (город)
иран
биньямин нетаньяху
дональд трамп
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20260325/ssha-2082954424.html
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d1bc197d60c1393cda855fcd92526e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
NYT: Нетаньяху поручил уничтожить максимум объектов военпрома Ирана за 48 часов

© AP Photo / Nathan HowardБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожить максимум объектов иранской военной промышленности в течение 48 часов, пишет газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник распорядился в течение следующих 48 часов приложить все усилия для уничтожения как можно большего числа предприятий иранской оружейной промышленности", - говорится в статье.
Отмечается, что распоряжение было отдано после получения Нетаньяху плана президента США Дональда Трампа из 15 пунктов по завершению конфликта с Ираном. Также подчеркивается, что спешка Нетаньяху сигнализирует о беспокойстве по поводу того, что мирные переговоры с Ираном могут начаться в любой момент.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
При этом США перебрасывают все больше сил в регион, в том числе туда направлены несколько тысяч морских пехотинцев, однако их миссия не разглашается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала