СМИ: Нетаньяху поручил уничтожить максимум объектов Ирана за 48 часов

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожить максимум объектов иранской военной промышленности в течение 48 часов, пишет газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник распорядился в течение следующих 48 часов приложить все усилия для уничтожения как можно большего числа предприятий иранской оружейной промышленности", - говорится в статье.
Отмечается, что распоряжение было отдано после получения Нетаньяху плана президента США Дональда Трампа из 15 пунктов по завершению конфликта с Ираном. Также подчеркивается, что спешка Нетаньяху сигнализирует о беспокойстве по поводу того, что мирные переговоры с Ираном могут начаться в любой момент.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
При этом США перебрасывают все больше сил в регион, в том числе туда направлены несколько тысяч морских пехотинцев, однако их миссия не разглашается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
28 февраля, 10:20