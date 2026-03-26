Убежать не получится. Трамп придумал, как победить Иран

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Под миролюбивые заявления о переговорах США продолжают стягивать Вооруженные силы в регион. Как сообщают американские СМИ, Вашингтон готовит наземное вторжение. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.

Новая надежда

Израильский телеканал N12 раскрыл 15 пунктов мирного плана, якобы предложенного Тегерану: Трамп готов снять все санкции и помочь в продвижении гражданской ядерной программы в Бушере, чтобы Иран мог получать электроэнергию. Вашингтону при этом нужна гарантия того, что иранцы никогда не вернутся к созданию ядерной бомбы. Уже обогащенный уран должен остаться под надзором, в том числе МАГАТЭ. Ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо будут выведены из эксплуатации и уничтожены, утверждает телеканал. Что касается ракетной программы, то эту проблему Трамп готов рассмотреть в будущем. Кроме того, он ждет от иранских властей разблокирования Ормузского пролива, сохранения его статуса свободной морской зоны и отказа от финансирования прокси-группировок на Ближнем Востоке.

© REUTERS / Majid Asgaripour Тегеран

Переговоры по заключению мирного договора должны пройти в течение месяца, во время которого стороны будут соблюдать перемирие. Трамп утверждает, что Тегеран якобы согласился со многими предложениями. Правда, тому нет никаких доказательств.

Как сказал официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, исламская республика согласится на переговоры с США только после того, как американцы прекратят враждебные действия.

"Пока не будет на то наша воля, ничто не вернется на круги своя. Эта воля возникнет тогда, когда мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из вашего грязного разума. Наше первое и последнее слово с самого первого дня было, есть и будет таково: такие, как мы, никогда не будут договариваться с подобными вам. Ни сейчас, ни когда-либо еще", — приводит его слова агентство Tasnim.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи указал, что международное сообщество должно винить США и Израиль в мировом экономическом кризисе. При этом он подчеркнул: пока иностранцы переживают из-за цен на нефть, Тегеран обеспокоен защитой своих граждан.

"В то время как мы вели переговоры для решения ядерного вопроса, мы во второй раз за девять месяцев подверглись нападению. Это было предательством дипломатии. Это произошло не один раз, а дважды. Поэтому никто не может доверять американской дипломатии", — добавил Бекаи.

The Wall Street Journal (WSJ) утверждает, что в рамках якобы идущих переговоров Корпус стражей исламской революции (КСИР) потребовал от США закрыть все военные базы в странах Персидского залива. Также, по информации издания, иранцы ждут денежной компенсации за ущерб от бомбардировок, снятия всех санкций при сохранении ракетной программы, прекращения израильской агрессии против Ливана и согласия на то, чтобы Тегеран взимал плату с кораблей, проходящих через Ормузский пролив, как это делает Египет в случае с Суэцким каналом.

Скрытая угроза

Как бы там ни было, по словам Трампа, США уже победили. "Знаете, я не люблю так говорить, но мы выиграли. Эта война выиграна. Единственные, кто хотят ее продолжения, — это фейковые новости", — заявил американский лидер.

В то же время Трамп отметил, что министру войны Питу Хегсету и главе Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну не нравится идея достижения дипломатической победы над Ираном.

"Я думаю, что все это очень скоро урегулируется, а они говорят: "О, как жаль". Пит не хотел, чтобы это кончалось. Они не были заинтересованы в урегулировании. Их интересовала только победа", — рассказал президент США.

Хегсет при этом пояснил, что Пентагон участвует в переговорах с Ираном, правда, по-своему. "Мы ведем переговоры бомбами", — сказал министр войны.

© REUTERS / Evan Vucci Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне

Параллельно с этим WSJ, Fox News, CBS News и другие американские СМИ сообщают, что Вашингтон готовит наземное вторжение в Иран. Через несколько дней к берегам исламской республики должна подойти амфибийно-десантная группа ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты. Кроме того, американское командование решило перебросить на Ближний Восток 82-ю воздушно-десантную дивизию. Предположительно, они могут попытаться захватить остров Харк (ключевую точку Ирана для обеспечения нефтяного экспорта) или взять под контроль Ормузский пролив.

Пробуждение силы

Старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Галина Царегородцева напоминает, что 15 пунктов мирного плана, якобы предложенных Ирану, появились на столе переговоров задолго до начала войны.

© Фото : U.S. Air Force photo Американский бомбардировщик B-2 Spirit

"Возможно, США решили взять небольшую паузу, чтобы перегруппироваться, так как их первоначальные идеи по войне с Ираном не принесли успеха. Громкими заявлениями Трамп пытается как бы закрыть одну некрасивую историю, чтобы начать другую, которая будет лучше. Вместе с тем озвученные в СМИ предложения неприемлемы для Тегерана. Там и раньше на них не соглашались, а после начала войны это тем более неинтересно, так как к Трампу нет никакого доверия", — считает эксперт.

По ее словам, Ирану нужен полноценный и прочный мир, но нет того, кто может выступить в качестве его гаранта. При этом Штатам было бы выгодно постепенно снижать интенсивность обстрелов, а затем заявить о полном прекращении войны без подписания каких бы то ни было документов.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Алексей Юрк, напротив, не исключает, что сообщения о скором мире — это прикрытие для готовящегося наземного вторжения.

"Если Трамп всерьез заявляет о переговорах, то его предложения непривлекательны для Тегерана. Если же это прикрытие для высадки десанта, то после двух (раундов. — Прим. ред.) переговоров, закончившихся американской агрессией, иранцы вряд ли чему-то удивятся. Как и раньше, непонятно, на что рассчитывает американская администрация: ни наземная операция, ни максималистские требования Трампа не приведут Вашингтон к успеху", — полагает Юрк.