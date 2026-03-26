13:50 26.03.2026
Треть российских мужчин готовы выплачивать ипотеку своей спутницы
Треть российских мужчин готовы выплачивать ипотеку своей спутницы
Треть мужчин в России готовы помогать своей женщине выплачивать ипотеку за жилье, треть из них согласны это делать при условии совместной жизни в этой квартире, РИА Новости, 26.03.2026
Семья в новой квартире
Семья в новой квартире. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Треть мужчин в России готовы помогать своей женщине выплачивать ипотеку за жилье, треть из них согласны это делать при условии совместной жизни в этой квартире, пишет интернет-издание "Газета.ru", ознакомившись с результатами исследования компании "Пионер".
"В вопросе с ипотекой возник еще более любопытный нюанс. Просто помогать женщине с ее кредитом готовы 34% россиян и почти столько же москвичей. При этом треть из них согласны полностью выплачивать чужую ипотеку при одном условии: они должны жить в этой квартире, поскольку это их общий дом со второй половинкой", - пишет издание.
Кроме того, согласно исследованию, 57% респондентов считают, что женщине не обязательно иметь собственную квартиру для начала отношений, но 43% придерживаются противоположной точки зрения.
При этом если отношения уже завязались, но квартиры у девушки нет, то для 63% респондентов это не станет препятствием для женитьбы. Однако треть опрошенных мужчин заняли жесткую позицию: без своего жилья у возлюбленной они не готовы регистрировать брак.
Также, как пишет издание, москвичи в этом вопросе оказались более гибкими: с высокими ценами на недвижимость готовность жениться на девушке без квартиры выразили 64%.
Как показывает исследование, 54% россиян готовы единолично оплачивать аренду жилья, если пара живет в съемной квартире, а среди жителей Москвы этот процент чуть выше и достигает 57%. При этом 46% по России и чуть меньше в Москве предпочитают делить арендную плату пополам, что говорит о том, "что современные отношения все чаще строятся на модели партнерства, а не иждивения".
"Ипотека остается основным инструментом на первичном рынке столицы: более 60% сделок в конце прошлого года прошли с ее помощью. Несмотря на коррекцию спроса в начале 2026 года из-за изменений в семейной ипотеке, востребованность кредитования сохраняется. Девелоперы предлагают субсидированные программы. При этом сегодня вполне реально оформить квартиру на одного из партнеров даже вне брака и выплачивать ипотеку совместно или самостоятельно", - отметила заместитель руководителя отдела кредитования и партнерских программ компании "Пионер" Юлия Максимова, чьи слова приводятся в материале.
