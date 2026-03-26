Треть российских мужчин готовы выплачивать ипотеку своей спутницы

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Треть мужчин в России готовы помогать своей женщине выплачивать ипотеку за жилье, треть из них согласны это делать при условии совместной жизни в этой квартире, пишет интернет-издание "Газета.ru" , ознакомившись с результатами исследования компании "Пионер".

"В вопросе с ипотекой возник еще более любопытный нюанс. Просто помогать женщине с ее кредитом готовы 34% россиян и почти столько же москвичей. При этом треть из них согласны полностью выплачивать чужую ипотеку при одном условии: они должны жить в этой квартире, поскольку это их общий дом со второй половинкой", - пишет издание.

Кроме того, согласно исследованию, 57% респондентов считают, что женщине не обязательно иметь собственную квартиру для начала отношений, но 43% придерживаются противоположной точки зрения.

При этом если отношения уже завязались, но квартиры у девушки нет, то для 63% респондентов это не станет препятствием для женитьбы. Однако треть опрошенных мужчин заняли жесткую позицию: без своего жилья у возлюбленной они не готовы регистрировать брак.

Также, как пишет издание, москвичи в этом вопросе оказались более гибкими: с высокими ценами на недвижимость готовность жениться на девушке без квартиры выразили 64%.

Как показывает исследование, 54% россиян готовы единолично оплачивать аренду жилья, если пара живет в съемной квартире, а среди жителей Москвы этот процент чуть выше и достигает 57%. При этом 46% по России и чуть меньше в Москве предпочитают делить арендную плату пополам, что говорит о том, "что современные отношения все чаще строятся на модели партнерства, а не иждивения".