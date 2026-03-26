Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 26.03.2026 (обновлено: 05:04 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/ii-2082966849.html
Эксперт предупредил о серьезной проблеме при применении ИИ в бою
Эксперт предупредил о серьезной проблеме при применении ИИ в бою
Принятие системой искусственного интеллекта (ИИ) боевого решения вместо человека создаст "пробел" относительно ответственного за последствия применения силы,... РИА Новости, 26.03.2026
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
https://ria.ru/20260321/pentagon-2082099767.html
https://ria.ru/20260209/lavrov-2073134645.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран
США, Иран
© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Принятие системой искусственного интеллекта (ИИ) боевого решения вместо человека создаст "пробел" относительно ответственного за последствия применения силы, рассказал РИА Новости замдиректора Института информационной и медиабезопасности Университета имени Кутафина (МГЮА) Руслан Рашитханов.
По данным агентства Рейтер, военное министерство США планирует внедрение на постоянной основе в рамках вооруженных сил США системы ИИ Maven, которая уже применяется в нанесении ударов по Ирану.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Пентагон официально закрепит ИИ от Palantir как основную систему ВС США
21 марта, 03:30
"В действующей правовой модели система ИИ может рассматриваться как средство информационно-аналитической поддержки, при том, что окончательное юридически значимое решение о применении силы должно оставаться за уполномоченным человеком. В тот момент, когда ИИ фактически подменяет волевое решение уполномоченного должностного лица, возникает некий пробел, поскольку исчезает надлежащий субъект принятия решения и затрудняется распределение ответственности. Именно поэтому российское законодательство и военная доктрина исходят из того, что финальное решение о применении силы остается за человеком, и любое техническое средство не может его подменять", - сказал Рашитханов.
По его словам, как только выводы системы ИИ начинают непосредственно влиять на параметры боевого решения, включается не только внутренний правовой режим информационной системы, но и международно-правовой режим средства или метода ведения войны, в частности, Дополнительный протокол от 8 июня 1977 года к Женевским конвенциям.
"Согласно статье 36 Дополнительного протокола юридически оценивается не алгоритм или средство, а конкретная конфигурация его использования в контуре применения силы, а статья 57 того же протокола закрепляет обязанность принимать все практически возможные меры предосторожности при нападении, и общие принципы международного гуманитарного права о различении, соразмерности и предосторожности", - пояснил эксперт.
При этом он отметил, что ни российское право, ни действующее международное право не создают для системы ИИ статуса самостоятельного субъекта для принятия боевого решения.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лавров заявил о попытках стран подчинить внедрение ИИ в военной сфере
9 февраля, 10:30
 
СШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала