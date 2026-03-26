Глава МИД Приднестровья: российские миротворцы – надежная гарантия мира

Отношения Приднестровья и Молдавии остаются напряженными, хотя в этом году впервые за долгое время прошла встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя. В интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев рассказал о текущей ситуации в отношениях Кишинева и Тирасполя, инициативах приднестровской стороны по вопросам молдавских учебников по истории, русского языка, а также обратил внимание на экономическое давление Кишинева и необходимость сохранения миротворчества на берегах Днестра.

– Приднестровье и Молдавия отметили очередную годовщину начала боевых действий на берегах реки Днестр. В Кишиневе заявили, что якобы инициатором и агрессором в конфликте была Россия. Как в Тирасполе относятся к таким заявлениям? Какое влияние они могут оказать на процесс приднестровского урегулирования?

– В соседнем государстве давно поднаторели в исторических инсинуациях. Поэтому в школьных учебниках для девятых и 12 классов Антонеску (Ион Антонеску, румынский диктатор – ред.) – не нацистский палач и пособник Гитлера, а "грамотный администратор", советские воины-освободители, спасшие Европу от фашизма, – это "оккупанты", а память о Холокосте полностью искажается. Подчеркну, что не только мы настаиваем на необходимости изъятия из образовательной системы РМ этих учебников. Данное требование поддерживается консолидированной позицией еврейских общин Приднестровья и Молдовы, центрами сохранения памяти Холокоста Яд ва-Шем ( Иерусалим ), Эли Визеля Бухарест ), многими другими организациями и учеными.

В случае молдо-приднестровского конфликта, история которого хорошо задокументирована, развенчивать пропагандистские мифы особенно легко. Факты таковы, что на всех его этапах именно Кишинев раскручивал спираль противостояния и кровопролития, отдавая распоряжения о проведении карательных акций в населенных пунктах ПМР, санкционируя совершение терактов на территории Приднестровья, а впоследствии организовав полномасштабное нападение на мирный город Бендеры в нарушение заключенных договоренностей о прекращении огня.

В этом свете попытки придать настоящему агрессору образ жертвы смотрятся не только абсурдно, но и кощунственно перед памятью сотен приднестровцев, чьи жизни были разрушены из-за преступных приказов молдавских властей и чудовищных деяний тех, кто их исполнял.

Безусловно, мы будем продолжать добиваться того, чтобы молдавская сторона дала правовую оценку событиям начала 1990-х годов с признанием своей вины и ответственности за совершенные преступления против приднестровского народа. В рамках взаимодействия с политическим представителем Молдовы мы четко обозначили данное требование. Только так мы сможем перевернуть эту трагическую страницу в истории молдо-приднестровских взаимоотношений и двигаться вперед. Однако пока в Молдове героизируются военные преступники и террористы, пока вина за развязывание конфликта перекладывается на страну, которая, напротив, его остановила, говорить об этом, к сожалению, не приходится.

– В Тирасполе после продолжительной паузы состоялась встреча политических представителей Молдавии и Приднестровья. Но по факту все равно наблюдается заметное снижение контактов сторон. К чему это может привести?

– Уже более шести лет по вине Молдовы заблокирован международный формат "5+2". Не проводятся встречи высшего руководства сторон, несмотря на неоднократные инициативы Приднестровья. В последние годы молдавская сторона в рамках контактов политических представителей все чаще ищет предлоги, чтобы отказаться от работы на данном уровне.

Тот факт, что спустя почти год необоснованной паузы нам удалось провести официальное заседание, можно оценить позитивно. Однако пропагандистский подход, который продемонстрировал мой визави на встрече в Тирасполе, скорее говорит об имитационном характере участия молдавской стороны. Отмечу, что представитель РМ вынужден был признать отсутствие у него мандата на обсуждение политических вопросов. При этом даже в отношении менее концептуальных, преимущественно административно-технических проблем, он отказывается от поиска решений. Возникает закономерный вопрос: как Кишинев намерен достигать решений в интересах людей, если уполномоченное лицо не готово подписать даже технический протокол в области социальной защиты детей, согласованный отраслевыми экспертами Приднестровья и Молдовы еще в феврале 2020 года?

Есть вопросы к реальному функционалу представителя по политическим вопросам от РМ, который активно раздает интервью, но самоустраняется от предметной политико-дипломатической работы. Наработок и практических результатов у молдавской стороны нет, зато есть информационный шум и видимость процесса. Похоже, это и есть основная цель Кишинева на текущем этапе.

– Кишинев недавно озвучил новые инициативы для сближения с Приднестровьем. Например, создать фонд конвергенции. Какова позиция Тирасполя по данному вопросу?

– Проекты по "сближению" не могут создаваться за счет нелегитимных поборов с приднестровцев и навязываться в одностороннем порядке, без нашего согласия и конструктивного обсуждения в существующих переговорных форматах. Очевидно, что такими методами достигается прямо противоположная цель – разделение. Наши граждане все видят и понимают. Поэтому данная "инициатива" – это не более чем пыль в глаза, в том числе международным партнерам, единственная цель которой – пытаться оправдать поборы с Приднестровья, объем которых Кишинев, к тому же, планирует увеличить.

– Как в Тирасполе относятся к рекомендации Кишинева ввести изучение румынского языка на латинской графике в молдавских школах Приднестровья?

– Как известно, в Приднестровье три официальных языка: молдавский, русский и украинский. Граждане могут свободно выбирать, на каком из них будут учиться их дети. Любые формы давления или навязывания недопустимы. Судя по пропагандистской теме, которую избрал политпредставитель Республики Молдовы, Кишинев до сих пор не осознал и не извлек уроков из трагедии развязанной против Приднестровья вооруженной агрессии 1992 года, корень которой лежит в попытках запретить людям их родной язык, навязав чужой, и "отменить" их идентичность.

Если Республика Молдова намеревается реально сближаться с Приднестровьем, то начинать нужно с придания в самой Молдове государственного статуса молдавскому, русскому и украинскому языкам в дополнение к существующему румынскому. Это реальный шаг в духе конвергенции навстречу многонациональному приднестровскому народу, отвечающий его идентичности. Данный подход полностью соответствует мировым стандартам и европейским нормам и практикам. Такое решение – лучший способ доказать транспарентность и демократичность этнолингвистической сферы Молдовы. Приднестровье официально направило данную инициативу, ожидаем реакции молдавской стороны.

– Берега Днестра регулярно посещают солидные делегации ЕС и США. Какие вопросы Тирасполю удается поднять в ходе данных встреч? Как в Брюсселе и Вашингтоне относятся к тому, что динамики в переговорном процессе сейчас не наблюдается? Готовы ли там способствовать активизации диалога сторон?

– В ходе встреч обсуждается широкий круг тем, касающихся как двусторонней повестки, так и переговорного процесса. ЕС и США, будучи участниками формата "5+2" в качестве наблюдателей, видят, что ситуация в молдо-приднестровских отношениях ухудшается, и хотят понимать актуальное положение дел. Мы обозначаем, что отсутствие результативного диалога в сочетании с нелегитимным давлением Молдавии на Приднестровье, сопряженным с массовыми нарушениям прав и свобод человека, – крайне опасная комбинация, чреватая долгосрочными негативными последствиями. Подобная ситуация сложилась не в последнюю очередь по причине пассивного поведения отдельных посредников. Нынешние условия диктуют необходимость более активной медиации, чтобы не допустить разрастания кризиса. И мы видим, что среди международных участников постепенно крепнет понимание того, что нынешний путь блокирования переговорного процесса – тупиковый, и достичь прогресса можно только путем восстановления диалога.

– В Кишиневе и Киеве звучат заявления, что российские миротворцы якобы представляют угрозу данному региону Европы. Молдавский вице-премьер Валерий Киверь считает, что российские войска мешают процессу реинтеграции. Что сегодня присутствие военных России значит для Приднестровья?

– Инсинуации вокруг миротворческой операции под эгидой России, сколько бы их ни было, неуклонно разбиваются об один непреложный факт: сегодня, как и тридцать лет назад, на берегах Днестра сохраняется прочный мир. Не звучат выстрелы, люди могут мирно жить, трудиться, растить детей. И в этом заслуга именно действующего миротворческого механизма, который с 1992 года служит надежным предохранителем от любых силовых проявлений неурегулированного конфликта. Для Приднестровья это означает возможность развиваться и надежную гарантию мира, особенно востребованную сейчас, на фоне милитаризации Молдовы и ее отказа от адекватного диалога с Приднестровьем.

– Вот уже два года как в Тирасполе говорят, что Молдавия ввела таможенные пошлины в отношении приднестровских экономических агентов. Сейчас в Кишиневе инициируют введение новых налогов. Отмены акцизов, ведение НДС. К чему все они могут привести? Есть хотя бы приблизительные цифры потерь от данных решений Кишинева?

– Потери только от незаконных таможенных пошлин Молдовы исчисляются уже десятками миллионов долларов, из них более 13 миллионов – в прошлом году. Они особенно чувствительны на текущем этапе, когда Приднестровье продолжает нести большие издержки, связанные с гуманитарно-энергетическим кризисом, и имеет проблемы с наполняемостью бюджета, от чего напрямую зависит исполнение базовых социальных обязательств перед населением, таких как выплаты пенсий, зарплат и пособий. Естественно, что увеличение взимаемой Кишиневом "дани" в виде новых налогов и сборов ляжет еще большим обременением на Приднестровье, провоцируя снижение уровня жизни населения и ухудшая условия работы для экономических агентов.

– Недавно молдавский министр культуры Кристиан Жардан заявил, что в центре Кишинева не должно быть памятников Григорию Котовскому и Сергею Лазо. В свою очередь многие замечают, как в Приднестровье удалось сохранить множество советских памятников, которые привлекают туристов. Как вы думаете, почему Тирасполю удалось избежать войну с монументами и переписывание истории?

– В отличие от соседней Молдовы у Приднестровья очень здоровое восприятие собственной истории, которое не колеблется в зависимости от политической конъюнктуры. Приднестровцы не занимаются переписыванием исторических событий или конструированием идеологически удобных, но ложных нарративов. Мы воспринимаем нашу историю объективно и трезво: чтим позитивные эпизоды, но и не замалчиваем темные скорбные страницы.