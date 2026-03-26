В Госдуме назвали слова Зеленского о выводе ВСУ позицией террориста

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об отказе от вывода ВСУ из Донбасса является позицией террориста и показывает его наплевательское отношение к Украине и ее народу, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
"Зеленский - приспособленец и флюгер, который будет выискивать возможности, чтобы как можно подороже продать свою шкуру. Его заявление - это слова преступника, самозванца и террориста, которому плевать на будущее Украины и украинского народа", - сказал Шеремет.
По его словам, при Зеленском у Украины нет будущего.
"Зеленский слетел с катушек. Сегодня он камень преткновения для заключения мира", - сказал депутат.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
