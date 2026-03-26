Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/gosduma-2082960745.html
В Госдуме предложили увеличить штрафы за повторные нарушения работодателей
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_0:69:3398:1980_1920x0_80_0_0_11f211826960074e005867d36e6569d9.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_095455da796bb04a97d8408642653a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили в два раза увеличить штрафы для работодателей за повторные нарушения трудового законодательства, включая задержки зарплаты и нарушения требований охраны труда.
Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
"Чтобы пресечь игнорирование трудовых прав сотрудников, предлагаем в два раза увеличить размеры штрафов за повторные нарушения со стороны работодателей. Инвестировать в своевременную оплату труда, обеспечение его охраны и всех положенных работникам гарантий бизнесу должно быть выгоднее, чем злоупотреблять законом и регулярно оплачивать штрафы", - сказал Нилов РИА Новости.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, наличие рецидива правонарушений свидетельствует о том, что действующие санкции не обладают достаточным сдерживающим эффектом и воспринимаются недобросовестными работодателями как допустимые операционные расходы.
На сегодняшний день максимальный штраф для юридических лиц за повторное нарушение, предусмотренный частью 2 статьи 5.27 КоАП РФ, составляет 70 тысяч рублей.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Для средних и крупных предприятий данная сумма, по мнению авторов, является несоразмерной той экономической выгоде, которую они получают, систематически уклоняясь от исполнения обязанностей перед работниками.
Отмечается, что в первую очередь это касается случаев несвоевременной выплаты заработной платы, которая может затрагивать сотни сотрудников, а также ситуаций, связанных с отсутствием обязательных средств индивидуальной защиты, что создает прямую угрозу жизни и здоровью работников.
"В связи с этим назрела необходимость комплексного подхода к повышению штрафных санкций, который затронет как общий состав за повторные нарушения, так и специальные составы, непосредственно связанные с оплатой труда и охраной здоровья работников", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документе подчеркивается, что предлагаемое двукратное увеличение размеров административных штрафов призвано обеспечить реальное превентивное воздействие и мотивировать работодателей к инвестициям в систему охраны труда и соблюдению сроков выплаты заработной платы.
Усиление ответственности за повторные нарушения, касающиеся задержек выплат, нарушения режима отдыха и незаконных увольнений, как подчеркивается в документах, будет способствовать укреплению социальной стабильности и повышению доверия граждан к институтам государственной защиты.
Предлагаемые изменения не затрагивают такой вид наказания, как дисквалификация, которая сохраняется в качестве альтернативной и наиболее строгой меры ответственности для должностных лиц, допустивших грубые или систематические нарушения.
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала