В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию в ОМС

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила включить программы послеродовой реабилитации женщин в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Обращение на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагается разработка программы послеродовой реабилитации женщин и ее включение в перечень медицинских услуг, предоставляемых в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС)", - сказано в письме.

В программу послеродовой реабилитации, предлагаемую к включению в ОМС, согласно документу, могут войти наблюдение у гинеколога, терапевта, эндокринолога, диетолога и других специалистов, психологическая поддержка, минимизирующая риски развития послеродовой депрессии, а также физиотерапевтические процедуры.

Кроме того, предусматривается, что женщина должна быть обеспечена комплексом витаминов и минералов бесплатно, а в случае доказанной эффективности и безопасности, женщина должна иметь возможность получить также эстетическое восстановление.

В обращении Лантратова рассказала, что в ее адрес поступают обращения граждан, из которых следует, что одной из причин откладывания женщинами материнства является неуверенность в своем здоровье и способности к восстановлению.

Она указала, что во время беременности организм женщины сталкивается с колоссальными психологическими и физиологическими изменениями, имеющими в том числе негативные последствия.

Парламентарий обратила внимание, что частные клиники в России предоставляют широкий перечень услуг по программам реабилитации после родов, включающим индивидуальные консультации врачей-специалистов, занятия лечебной гимнастикой, лечебные тренировки, гидрокинезотерапию, лечебный массаж, индивидуальные рекомендации по питанию, а также эстетические процедуры.