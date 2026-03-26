В Белгородской области мать и дочь пострадали после атаки ВСУ

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по частному дому в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, в результате чего ранены семилетняя девочка и ее мать, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.