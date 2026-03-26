ЕК признала сложность отказа от российского газа из-за кризиса вокруг Ирана - РИА Новости, 26.03.2026
17:40 26.03.2026
ЕК признала сложность отказа от российского газа из-за кризиса вокруг Ирана
ЕК признала сложность отказа от российского газа из-за кризиса вокруг Ирана - РИА Новости, 26.03.2026
ЕК признала сложность отказа от российского газа из-за кризиса вокруг Ирана
Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в интервью газете Monde признал возросшую сложность отказа от российского газа из-за конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T17:40:00+03:00
2026-03-26T17:40:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
марош шефчович
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260325/mir-2082717017.html
ближний восток
сша
иран
в мире, ближний восток, сша, иран, марош шефчович, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Марош Шефчович, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК признала сложность отказа от российского газа из-за кризиса вокруг Ирана

ЕК признала сложность отказа от газа из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке

БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в интервью газете Monde признал возросшую сложность отказа от российского газа из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Избавиться от него (российского газа - ред.) в условиях кризиса на Ближнем Востоке сложнее, но не невозможно. Сегодня мы сталкиваемся не с кризисом поставок, а с кризисом цен. Как я уже сказал, мы диверсифицировали поставщиков, и мировое производство СПГ в ближайшие годы значительно вырастет", - сказал он.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
В миреБлижний ВостокСШАИранМарош ШефчовичЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
