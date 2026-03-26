ЕК признала сложность отказа от российского газа из-за кризиса вокруг Ирана

БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в интервью газете Monde признал возросшую сложность отказа от российского газа из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Избавиться от него (российского газа - ред.) в условиях кризиса на Ближнем Востоке сложнее, но не невозможно. Сегодня мы сталкиваемся не с кризисом поставок, а с кризисом цен. Как я уже сказал, мы диверсифицировали поставщиков, и мировое производство СПГ в ближайшие годы значительно вырастет", - сказал он.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
