В Ингушетии пресекли деятельность мошенников, использовавших SIM-боксы

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресечена деятельность мошеннической группы в Ингушетии, с помощью SIM-боксов обманувшей россиян на сумму не менее 1,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.

Отмечается, что злоумышленники действовали в сговоре с украинскими колл-центрами, причинив ущерб россиянам на сумму не менее 1,3 миллиона рублей. Один из фигурантов был задержан при получении SIM-боксов. В ходе обысков были обнаружены 146 SIM-карт и оборудование, использовавшееся для незаконной деятельности, а также переписка с украинскими кураторами.