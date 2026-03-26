В Ингушетии пресекли деятельность мошенников, использовавших SIM-боксы - РИА Новости, 26.03.2026
09:51 26.03.2026
В Ингушетии пресекли деятельность мошенников, использовавших SIM-боксы
В Ингушетии пресекли деятельность мошенников, использовавших SIM-боксы - РИА Новости, 26.03.2026
В Ингушетии пресекли деятельность мошенников, использовавших SIM-боксы
Пресечена деятельность мошеннической группы в Ингушетии, с помощью SIM-боксов обманувшей россиян на сумму не менее 1,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T09:51:00+03:00
2026-03-26T09:51:00+03:00
республика ингушетия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика ингушетия
россия
республика ингушетия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Республика Ингушетия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ингушетии пресекли деятельность мошенников, использовавших SIM-боксы

ФСБ: в Ингушетии пресекли деятельность мошенников, использовавших SIM-боксы

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресечена деятельность мошеннической группы в Ингушетии, с помощью SIM-боксов обманувшей россиян на сумму не менее 1,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в Республике Ингушетия пресечена противоправная деятельность трех граждан РФ 1996, 1999 и 2009 годов рождения, причастных к организации незаконного функционирования на территории региона абонентского терминала пропуска трафика (SIM-бокса) в целях совершения мошеннических действий в отношении населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники действовали в сговоре с украинскими колл-центрами, причинив ущерб россиянам на сумму не менее 1,3 миллиона рублей. Один из фигурантов был задержан при получении SIM-боксов. В ходе обысков были обнаружены 146 SIM-карт и оборудование, использовавшееся для незаконной деятельности, а также переписка с украинскими кураторами.
"МВД России по Республике Ингушетия в отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной сети) УК России", - добавили в ФСБ.
Республика ИнгушетияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
