В Ингушетии пресекли деятельность мошенников, использовавших SIM-боксы

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресечена деятельность мошеннической группы в Ингушетии, с помощью SIM-боксов обманувшей россиян на сумму не менее 1,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в Республике Ингушетия пресечена противоправная деятельность трех граждан РФ 1996, 1999 и 2009 годов рождения, причастных к организации незаконного функционирования на территории региона абонентского терминала пропуска трафика (SIM-бокса) в целях совершения мошеннических действий в отношении населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники действовали в сговоре с украинскими колл-центрами, причинив ущерб россиянам на сумму не менее 1,3 миллиона рублей. Один из фигурантов был задержан при получении SIM-боксов. В ходе обысков были обнаружены 146 SIM-карт и оборудование, использовавшееся для незаконной деятельности, а также переписка с украинскими кураторами.
"МВД России по Республике Ингушетия в отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной сети) УК России", - добавили в ФСБ.