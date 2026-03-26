03:45 26.03.2026
Врач назвала продукты, которыми можно заменить фрукты в марте
Врач назвала продукты, которыми можно заменить фрукты в марте
Врач назвала продукты, которыми можно заменить фрукты в марте

КЕМЕРОВО, 26 мар – РИА Новости. Заменить фрукты в марте можно ферментированными продуктами, такими как квашеная капуста, рассказала РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных.
"Заменить фрукты в марте можно ферментированными продуктами, например, квашеной капустой, поскольку в ней много витамина C. Также заменить фрукты можно вялеными и свежезамороженными ягодами", – сказала Банных.
Врач отметила, что акцент на свежезамороженных ягодах, а не на сухофруктах, потому, что последние содержат больше сахаров.
"С ними (сухофруктами – ред.) нужно быть аккуратнее людям с нарушением углеводного и жирового обмена", - уточнила собеседница агентства.
