Врач назвала продукты, которыми можно заменить фрукты в марте

КЕМЕРОВО, 26 мар – РИА Новости. Заменить фрукты в марте можно ферментированными продуктами, такими как квашеная капуста, рассказала РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных.

"Заменить фрукты в марте можно ферментированными продуктами, например, квашеной капустой, поскольку в ней много витамина C. Также заменить фрукты можно вялеными и свежезамороженными ягодами", – сказала Банных.

Врач отметила, что акцент на свежезамороженных ягодах, а не на сухофруктах, потому, что последние содержат больше сахаров.