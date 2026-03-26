https://ria.ru/20260326/frukty-2082966533.html
Врач назвала продукты, которыми можно заменить фрукты в марте
Заменить фрукты в марте можно ферментированными продуктами, такими как квашеная капуста, рассказала РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских... РИА Новости, 26.03.2026
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941765334_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_9ad8c6c8c9b999f5518fe73a32439f25.jpg
https://ria.ru/20260325/syr-2082739592.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941765334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b16a9382913b98c0d9ca3ab5b2fa0246.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Врач назвала продукты, которыми можно заменить фрукты в марте
КЕМЕРОВО, 26 мар – РИА Новости. Заменить фрукты в марте можно ферментированными продуктами, такими как квашеная капуста, рассказала РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных.
"Заменить фрукты в марте можно ферментированными продуктами, например, квашеной капустой, поскольку в ней много витамина C. Также заменить фрукты можно вялеными и свежезамороженными ягодами", – сказала Банных.
Врач отметила, что акцент на свежезамороженных ягодах, а не на сухофруктах, потому, что последние содержат больше сахаров.
"С ними (сухофруктами – ред.) нужно быть аккуратнее людям с нарушением углеводного и жирового обмена", - уточнила собеседница агентства.