БОАО (Китай), 26 мар – РИА Новости. Европейские политики, продвигающие дискриминационные практики в отношении российских граждан, а также пытающиеся отменить русскую культуру, должны будут предстать перед Cудом по правам человека, поделился мнением в беседе с РИА Новости бывший министр экономического развития Италии Микеле Джерачи.