Итальянский экс-министр выступил против дискриминации россиян в ЕС
2026-03-26T08:15:00+03:00
Джерачи: пытающиеся "отменить" русских политики ЕС должны предстать перед судом
БОАО (Китай), 26 мар – РИА Новости. Европейские политики, продвигающие дискриминационные практики в отношении российских граждан, а также пытающиеся отменить русскую культуру, должны будут предстать перед Cудом по правам человека, поделился мнением в беседе с РИА Новости бывший министр экономического развития Италии Микеле Джерачи.
"Я считаю, что людей, проводящих эту стратегию, следует привлечь к ответственности в Суде по правам человека и обвинить в расизме", - сказал Джерачи на полях Азиатского форума в Боао, комментируя проблему дискриминации граждан РФ в ЕС.
Бывший министр добавил, что это дело рук политиков, а обычные люди в ЕС любят Россию, но у народа в Европе
нет реальной власти. По его словам, политики разрушают отношения между народами, но связи между обычными людьми остаются очень хорошими.
"Я решительно выступаю против этих людей, пытающихся отменить русских артистов, танцоров, дирижеров - они (проводящие такую политику люди - ред.) просто безумны", - добавил Джерачи.
Азиатский форум в Боао, который также неформально называют "восточным Давосом", во вторник начал работу на южном китайском острове Хайнань
. В этом году он продлится до 27 марта под темой "Формирование общего будущего: новая динамика, новые возможности, новое сотрудничество".