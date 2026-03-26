Яркие туристические события пройдут в Ярославской области этой весной

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Фестивали, ярмарки и спортивные события пройдут в Ярославской области в конце марта и в апреле, сообщил губернатор Михаил Евреев.

"Готовим фестивали, ярмарки, концерты, выставки, спортивные мероприятия. Приглашаю всех принять участие! Уверен, каждый найдет для себя что-то интересное. Такие события – это отличная возможность провести время с семьей и в то же время дополнительный импульс для развития туризма и экономики", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.

В частности, как рассказал губернатор, 28 марта в Тутаеве состоится фестиваль "Волшебная страна – театр", который объединит театральное искусство, творчество и поддержку регионального бизнеса. В Брейтове 28 марта гостей ждут на праздник "Мологская весна" с гастроконкурсом "Досыта", народными играми, выступлениями творческих коллективов и широким выбором местной продукции. В этот же день ярмарки с товарами от фермеров и ремесленников и концертной программой пройдут в Переславле-Залесском на Народной площади и в Ростове Великом на Соборной площади.

В Ярославле 29 марта состоится семейный фестиваль "День медведя", рассказал Евраев. Начало – в 13.00 у памятника рычащему медведю в центре города. Программа включает костюмированное шествие. Запланированы ярмарка угощений с традиционными блюдами и тематическими десертами, а также экологическая площадка.

Девятнадцатого апреля на Советской площади Ярославля в третий раз пройдет традиционный Пасхальный фестиваль. Мероприятие объединит духовные традиции, гастрономию и народные ремесла. Посетители смогут попробовать большой пасхальный пирог, авторские куличи и другие блюда по оригинальным рецептам. В рамках фестиваля пройдет конкурс на лучшую творожную пасху.

Двадцатого апреля стартует культурно-просветительский проект "Дни Соловков" в Ярославле. Он подготовлен Спасо-Преображенским Соловецким мужским монастырем и Соловецким государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником, рассказал губернатор.