Яркие туристические события пройдут в Ярославской области этой весной
Фестивали, ярмарки и спортивные события пройдут в Ярославской области в конце марта и в апреле, сообщил губернатор Михаил Евреев. РИА Новости, 26.03.2026
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023657553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43965aaa6757a53cc768ce86fdd66360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Фестивали, ярмарки и спортивные события пройдут в Ярославской области в конце марта и в апреле, сообщил губернатор Михаил Евреев.
"Готовим фестивали, ярмарки, концерты, выставки, спортивные мероприятия. Приглашаю всех принять участие! Уверен, каждый найдет для себя что-то интересное. Такие события – это отличная возможность провести время с семьей и в то же время дополнительный импульс для развития туризма и экономики", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
В частности, как рассказал губернатор, 28 марта в Тутаеве состоится фестиваль "Волшебная страна – театр", который объединит театральное искусство, творчество и поддержку регионального бизнеса. В Брейтове 28 марта гостей ждут на праздник "Мологская весна" с гастроконкурсом "Досыта", народными играми, выступлениями творческих коллективов и широким выбором местной продукции. В этот же день ярмарки с товарами от фермеров и ремесленников и концертной программой пройдут в Переславле-Залесском на Народной площади и в Ростове Великом на Соборной площади.
В Ярославле 29 марта состоится семейный фестиваль "День медведя", рассказал Евраев. Начало – в 13.00 у памятника рычащему медведю в центре города. Программа включает костюмированное шествие. Запланированы ярмарка угощений с традиционными блюдами и тематическими десертами, а также экологическая площадка.
Девятнадцатого апреля на Советской площади Ярославля в третий раз пройдет традиционный Пасхальный фестиваль. Мероприятие объединит духовные традиции, гастрономию и народные ремесла. Посетители смогут попробовать большой пасхальный пирог, авторские куличи и другие блюда по оригинальным рецептам. В рамках фестиваля пройдет конкурс на лучшую творожную пасху.
Двадцатого апреля стартует культурно-просветительский проект "Дни Соловков" в Ярославле. Он подготовлен Спасо-Преображенским Соловецким мужским монастырем и Соловецким государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником, рассказал губернатор.
С 23 по 26 апреля Ярославль примет I этап Кубка России по пляжному волейболу. Он пройдет на крытых кортах нового волейбольного центра. На соревнования приедут медалисты чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, подчеркнул Михаил Евраев.
Евраев рассказал о планах по развитию ярославского аэропорта
