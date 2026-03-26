https://ria.ru/20260326/dronov-2083135420.html
Дронов назвал непростой спорную ситуацию с опекой ребенка в Сольцах
Новгородский губернатор Александр Дронов назвал непростой историю с передачей под опеку ребенка в новгородском городе Сольцы в местную семью, а не прабабушке из РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T20:06:00+03:00
нижегородская область
сольцы
вологда
россия
александра дронова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_67e4b38bbc588504971c424b70767777.jpg
https://ria.ru/20260326/sirota-2083129753.html
сольцы
вологда
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_127589d9627f680e0cf3f3bdd14f02dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Нижегородская область, Сольцы, Вологда, Россия, Александра Дронова
Дронов назвал непростой спорную ситуацию с опекой ребенка в новгородских Сольцах
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Новгородский губернатор Александр Дронов назвал непростой историю с передачей под опеку ребенка в новгородском городе Сольцы в местную семью, а не прабабушке из Вологды, и призвал к сдержанности в оценках, поставив интересы ребенка на первое место, сообщает пресс-служба правительства региона.
В январе в Сольцах погибла молодая женщина, ее двухлетняя дочь осталась сиротой. Прабабушка ребенка, проживающая в Вологде, обратилась в органы опеки с заявлением о передаче ей ребенка. Когда она оформила все документы, ей сообщили, что девочку уже отдали в другую семью. В настоящее время надзорные органы проводят проверку, а следственным управлением СК России по региону возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, эту ситуацию в четверг Львова-Белова обсудила с губернатором.
"Ситуация сложилась непростая, но я, прежде всего, хочу всех призвать к сдержанности. В оценках, в комментариях и в выводах. В том числе и в социальных сетях. Излишняя эмоциональность только мешает объективно разбираться во всех обстоятельствах дела. Уверен, что для всех нас важнее всего – интересы и безопасность ребенка", – подчеркнул Дронов.
Уточняется, что уполномоченный по правам ребенка в РФ предложила вынести этот вопрос на межведомственный консилиум с участием федеральных ведомств, который пройдет в апреле.