Дронов назвал непростой спорную ситуацию с опекой ребенка в Сольцах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Новгородский губернатор Александр Дронов назвал непростой историю с передачей под опеку ребенка в новгородском городе Сольцы в местную семью, а не прабабушке из Вологды, и призвал к сдержанности в оценках, поставив интересы ребенка на первое место, сообщает пресс-служба правительства региона.

В январе в Сольцах погибла молодая женщина, ее двухлетняя дочь осталась сиротой. Прабабушка ребенка, проживающая в Вологде, обратилась в органы опеки с заявлением о передаче ей ребенка. Когда она оформила все документы, ей сообщили, что девочку уже отдали в другую семью. В настоящее время надзорные органы проводят проверку, а следственным управлением СК России по региону возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, эту ситуацию в четверг Львова-Белова обсудила с губернатором.

"Ситуация сложилась непростая, но я, прежде всего, хочу всех призвать к сдержанности. В оценках, в комментариях и в выводах. В том числе и в социальных сетях. Излишняя эмоциональность только мешает объективно разбираться во всех обстоятельствах дела. Уверен, что для всех нас важнее всего – интересы и безопасность ребенка", – подчеркнул Дронов.