В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на шесть муниципалитетов Белгородской области, повреждены жилые дома, автомобили, коммерческие и социальные объекты, а также линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате атаки дрона на легковой автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородского округа пострадали две женщины", - написал губернатор в канале на платформе Мах

Отмечается, что они самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, где обеим диагностировали баротравмы. Медицинская помощь оказана, лечение будут проходить амбулаторно.

"В городе Грайворон от удара FPV-дрона по легковому автомобилю ранен мужчина", - добавил глава региона.

Уточняется, что у мужчины множественные осколочные ранения мягких тканей головы, предплечья и живота. В Грайворонской ЦРБ ему оказана вся необходимая помощь, от госпитализации пострадавший отказался, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.

Как уточнил губернатор, в городе Грайворон также беспилотник ударил по гаражу, пристроенному к частному дому, после чего загорелась кровля. Возгорание было ликвидировано пожарными. Еще один дрон выбил окна в частном доме. В селе Доброе повреждения получили три легковых автомобиля и два частных домовладения.

"В селе Дунайка в результате падения обломков от сбитого беспилотника повреждена линия электропередачи - часть села временно остаётся без света. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с министерством обороны РФ ", - добавил Гладков

Кроме того, в селе Гора-Подол от ударов двух беспилотников выбиты окна в частном доме, повреждены коммерческий объект и легковой автомобиль. В селе Головчино дрон атаковал машину, а в селе Головино Белгородского округа - парковку, где повреждения получили автобус и "Газель".

Белгороде , как сообщил Гладков, после падения обломков сбитого беспилотника было выбито заднее стекло легкового автомобиля.

По словам главы региона, серьезные повреждения зафиксированы и в Шебекинском округе. В городе Шебекино дроны повредили полуприцеп грузовика и коммерческий объект. В поселке Маслова Пристань два беспилотника атаковали парковку сельхозпредприятия: загорелись три легковых автомобиля, еще 16 машин получили повреждения.

Губернатор отметил, что в селе Мешковое разрушена крыша административного здания, а в Новой Таволжанке после атаки беспилотника повреждена кровля многоквартирного дома. Еще одна атака пришлась по территории предприятия, где повреждены остекление и оборудование помещения.

Также в Краснояружском округе FPV-дрон атаковал поселок Красная Яруга, где были выбиты окна частного дома. В селе Сергиевка повреждены кровля социального объекта и два автобуса. Кроме того, повреждения получили коммерческий объект и забор частного дома в селе Отрадовка.