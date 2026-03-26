В Ростовской области уничтожили БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. БПЛА уничтожен в Аксайском районе в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.