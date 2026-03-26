Песков назвал сообщения о поставках Ирану российских БПЛА вбросом - РИА Новости, 26.03.2026
12:45 26.03.2026 (обновлено: 16:47 26.03.2026)
Песков назвал сообщения о поставках Ирану российских БПЛА вбросом
Песков назвал сообщения о поставках Ирану российских БПЛА вбросом - РИА Новости, 26.03.2026
Песков назвал сообщения о поставках Ирану российских БПЛА вбросом
Информация о поставках Ирану российских БПЛА не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T12:45:00+03:00
2026-03-26T16:47:00+03:00
иран
россия
израиль
в мире, иран, россия, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана, мария захарова, израиль, владимир путин
В мире, Иран, Россия, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана, Мария Захарова, Израиль, Владимир Путин
Песков назвал сообщения о поставках Ирану российских БПЛА вбросом

Песков назвал сообщения о поставках Ирану российских дронов ложными

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Информация о поставках Ирану российских БПЛА не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее об "отправке дронов" Тегерану писала газета Financial Times.
"Здесь очень много лживых вбросов в средствах массовой информации. Даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы, не обращайте на них внимание", — призвал Песков журналистов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Россия отправила в Иран гуманитарную помощь по указанию президента Владимира Путина.
Песков также назвал ложными сообщения западных СМИ о том, что Москва не заинтересована в сделке по Украине после начала операции Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. По его словам, Россия открыта к переговорам.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Конфликт привел к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
В миреИранРоссияДмитрий ПесковВоенная операция США и Израиля против ИранаМария ЗахароваИзраильВладимир Путин
 
 
