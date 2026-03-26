Песков назвал сообщения о поставках Ирану российских БПЛА вбросом

"Здесь очень много лживых вбросов в средствах массовой информации. Даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы, не обращайте на них внимание", — призвал Песков журналистов.

Песков также назвал ложными сообщения западных СМИ о том, что Москва не заинтересована в сделке по Украине после начала операции Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. По его словам, Россия открыта к переговорам.