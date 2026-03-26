Песков назвал сообщения о поставках Ирану российских БПЛА вбросом
Информация о поставках Ирану российских БПЛА не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2026
Песков назвал сообщения о поставках Ирану российских дронов ложными
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Информация о поставках Ирану российских БПЛА не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее об "отправке дронов" Тегерану писала газета Financial Times.
"Здесь очень много лживых вбросов в средствах массовой информации. Даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы, не обращайте на них внимание", — призвал Песков журналистов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Россия отправила в Иран гуманитарную помощь по указанию президента Владимира Путина
.
Песков также назвал ложными сообщения западных СМИ о том, что Москва не заинтересована в сделке по Украине после начала операции Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. По его словам, Россия открыта к переговорам.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Конфликт привел к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив
— ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.