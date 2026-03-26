Дмитриев прокомментировал отказ Европы от российских энергоносителей

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Европа и Британия выстрелили себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.