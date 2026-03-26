Украина атаками дронов пытается усугубить энергокризис, заявил Дмитриев

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Украина атаками дронов фактически пытается сделать энергокризис в мире еще хуже, это видят все, в том числе действия Украины могут привести к кризису в Евросоюзе, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.