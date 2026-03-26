Дмитриев предрек самый мощный энергокризис за всю историю человечества

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества, к нему не подготовлены ни Европа, ни Британия, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.