Дмитриев предупредил о приближении самого мощного энергокризиса в истории - РИА Новости, 26.03.2026
12:49 26.03.2026 (обновлено: 14:23 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/dmitriev-2083028119.html
Дмитриев предупредил о приближении самого мощного энергокризиса в истории
Европа и Британия будут умолять Россию возобновить поставки нефти и газа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП. РИА Новости, 26.03.2026
Нефтегазовое предприятие. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европа и Британия будут умолять Россию возобновить поставки нефти и газа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.
По его словам, Запад выстрелил себе в ногу, отказавшись от отечественных энергоресурсов. В то же время в мире наступает самый мощный кризис за всю историю, европейские страны к нему не готовы.
"Россия, безусловно, получит много запросов от Европы, от Британии получить российские энергоресурсы и будет принимать решение — давать или не давать. Но наше предсказание очень четкое, что Европа и Британия будут умолять о российских энергоносителях и Россия будет принимать соответствующее решение или не принимать", — отметил Дмитриев.
Глава РФПИ добавил, что ситуацию на мировом рынке усугубляют попытки ВСУ атаковать энергообъекты. Действия Украины могут привести к тяжелому кризису в Евросоюзе.
Обострение конфликта США и Израиля с Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды, в том числе в ЕС.
По мнению аналитиков, если боевые действия затянутся, Европа рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3 892 долларов за тысячу кубометров газа. Осложняют ситуацию низкие запасы в местных подземных хранилищах и отказ от российского импорта. По оценке Дмитриева, ЕС потерял из-за этого более 1,3 триллиона евро.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей проходит в Москве в четверг. Он завершает Неделю российского бизнеса, РИА Новости выступает ее генеральным информационным партнером.
