Дмитриев оценил роль БРИКС в преодолении вызовов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. БРИКС будет важным ключом для преодоления вызов, возникших из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Кроме того, он подчеркнул, что российская энергетика является "абсолютно ключом" к выживанию сейчас не только стран БРИКС, но и всего мира.