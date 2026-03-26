Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о мошенничестве на миллиард рублей
Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о мошенничестве на миллиард рублей - РИА Новости, 26.03.2026
Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о мошенничестве на миллиард рублей
Уголовное дело о мошенничестве на сумму около 1 миллиарда рублей передано по подсудности в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T16:08:00+03:00
2026-03-26T16:08:00+03:00
2026-03-26T16:22:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, василий петров, аркадий чернецкий
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Василий Петров, Аркадий Чернецкий
Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о мошенничестве на миллиард рублей
Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о мошенничестве на 1 млрд рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар - РИА Новости.
Уголовное дело о мошенничестве на сумму около 1 миллиарда рублей передано по подсудности в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга
для рассмотрения по существу, сообщает объединенная пресс-служба
судов свердловского региона.
Обвиняемыми по делу проходят Анна Корежатова, Ольга Котельникова, Эдуард Кузнецов, Василий Петров
, Альбина Чернова, а также Анастасия Чернецкая, которая, по данным местных СМИ, является бывшей супругой сына Аркадия Чернецкого
, экс-мэра Екатеринбурга.
Следствие утверждает, что фигуранты незаконно возместили из бюджета НДС в размере около 1 миллиарда рублей. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в подделке документов.
В пресс-службе судов региона уточнили РИА Новости, что всем фигурантам, кроме находящегося под домашним арестом Кузнецова, в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий.
Дело поступило в Октябрьский районный суд 13 марта, в четверг прошло предварительное слушание.
"По итогам предварительного слушания дела судом вынесено постановление о передаче уголовного дела по подсудности в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Постановление пока не вступило в законную силу.