Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о мошенничестве на миллиард рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве на сумму около 1 миллиарда рублей передано по подсудности в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона.

Обвиняемыми по делу проходят Анна Корежатова, Ольга Котельникова, Эдуард Кузнецов, Василий Петров , Альбина Чернова, а также Анастасия Чернецкая, которая, по данным местных СМИ, является бывшей супругой сына Аркадия Чернецкого , экс-мэра Екатеринбурга.

Следствие утверждает, что фигуранты незаконно возместили из бюджета НДС в размере около 1 миллиарда рублей. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в подделке документов.

В пресс-службе судов региона уточнили РИА Новости, что всем фигурантам, кроме находящегося под домашним арестом Кузнецова, в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий.

Дело поступило в Октябрьский районный суд 13 марта, в четверг прошло предварительное слушание.

"По итогам предварительного слушания дела судом вынесено постановление о передаче уголовного дела по подсудности в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.