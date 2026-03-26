Число дел о дезертирстве в ВСУ в начале 2026 года выросло почти вдвое

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Количество уголовных дел против украинских военных за дезертирство и "самоволку" за первые месяцы 2026 года подскочило почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы.

Речь идет о делах по статье 407 ч. 5 УК Украины - это основная норма для преследования тех, кто оставил часть или не явился на службу в условиях военного положения.

Согласно анализу, в январе и феврале 2026 года было зарегистрировано 17 424 иска, тогда как за тот же период прошлого года их было 9 536 - рост составил 82,7%.

В марте эта тенденция только усилилась: всего за первые 23 дня месяца число новых дел выросло с 3 653 до 7 235, что практически в два раза (на 98%) больше прошлогодних показателей.

Всего с начала года по 23 марта зафиксировано 24 659 случаев - это на 87% больше, чем за аналогичный период 2025 года (13 189).

Таким образом, за неполные три месяца текущего года количество дел уже составило почти треть от общего показателя за весь 2025 год, когда было подано 79 140 материалов, подсчитало РИА Новости.