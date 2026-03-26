Дело обвиняемого в пособничестве в убийстве Кивы рассмотрят с присяжными - РИА Новости, 26.03.2026
01:54 26.03.2026
Дело обвиняемого в пособничестве в убийстве Кивы рассмотрят с присяжными
Суд рассмотрит уголовное дело бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, с участием РИА Новости, 26.03.2026
Происшествия, Украина, Московская область (Подмосковье), Илья Кива, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Араик Амирханян. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, с участием присяжных, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд удовлетворил ходатайство защиты Амирханяна о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Отбор присяжных пройдет в ходе ближайшего судебного заседания", - рассказал собеседник агентства.
Амирханяну предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве Кивы и незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений об экс-депутате в СБУ. Источник РИА Новости в сентябре прошлого года сообщал, что Амирханян - единственный фигурант дела.
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в декабре 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По данным следствия, неизвестный выстрелил в Киву и тот скончался на месте. В ГУР минобороны Украины заявляли, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Источник: Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"*
23 октября 2025, 04:05
 
