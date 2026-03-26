Дело обвиняемого в пособничестве в убийстве Кивы рассмотрят с присяжными

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, с участием присяжных, сообщил РИА Новости один из участников процесса.