СМИ: против генпрокурора Нью-Йорка инициировали новые уголовные дела - РИА Новости, 26.03.2026
02:50 26.03.2026
СМИ: против генпрокурора Нью-Йорка инициировали новые уголовные дела
CBS: власти США инициировали новые уголовные дела против генпрокурора Нью-Йорка

© AP Photo / Andres KudackiЛетиция Джеймс
Летиция Джеймс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула новые обвинения против генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, которая вела дела против американского лидера, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Ранее Джеймс уже обвиняли в банковском мошенничестве, однако из-за процедурных нарушений они были сняты. Сейчас, по информации источников телеканала, ведётся новое расследование, связанное с её финансовыми операциями.
Присяжные отказались выдвигать обвинения генпрокурору Нью-Йорка, пишут СМИ
5 декабря 2025, 04:34
"Директор Федерального агентства по жилищному финансированию Билл Палти в письме, направленном в среду прокурорам во Флориде, заявил, что Джеймс, возможно, предоставила ложные сведения в заявлении на страхование жилья, поданном в базирующуюся в Форт-Лодердейле компанию Universal Property Insurance", – передает телеканал.
По информации CBS, параллельно администрация Трампа направила отдельное обращение в федеральный суд Северного округа Иллинойса. В нем содержатся аналогичные обвинения в возможном мошенничестве при оформлении страхового полиса, но уже в отношении другой компании – Allstate.
Адвокат Джеймс Эбби Лоуэлл в интервью телеканалу охарактеризовал действия Трампа как злоупотребление властью и "политической расплатой".
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов.
Согласно утверждениям генпрокурора, Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
Генпрокурор США оспорит решение суда по обвинениям против экс-главы ФБР
25 ноября 2025, 04:30
 
