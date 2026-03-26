Лихачев рассказал о планах по эвакуации россиян с АЭС "Бушер" - РИА Новости, 26.03.2026
14:16 26.03.2026 (обновлено: 14:38 26.03.2026)
Лихачев рассказал о планах по эвакуации россиян с АЭС "Бушер"
"Росатом" готовит на первые числа апреля эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", сообщил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 26.03.2026
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" готовит на первые числа апреля эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Готовим на первые числа апреля еще две волны эвакуации", - сказал Лихачев журналистам в кулуарах съезда РСПП в Москве.
Что касается вывезенной в среду утром с АЭС "Бушер" группы российских сотрудников в количестве 163 человек, то все идет по плану, отметил Лихачев. "Вчера утром они выехали, ночью заночевали в Исфахане. И надеемся, что этой ночью все 163 человека пересекут ирано-армянскую границу", - сказал глава "Росатома".
Ситуация на площадке АЭС "Бушер" продолжает развиваться по негативному сценарию, заявлял Лихачев в среду. Удары по инфраструктуре иранской АЭС "Бушер" демонстрируют, что безопасность объекта не является красной линией для участников конфликта, говорил он.
Во вторник вечером организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом прилете на территорию АЭС "Бушер". По данным иранских властей, АЭС не получила ущерба, никто из персонала не пострадал, станция работает в штатном режиме. В среду Лихачев подтвердил, что удар был нанесен в 21.00 мск по насосной станции в непосредственной близости от действующего энергоблока №1, обошлось без жертв.
До этого ОАЭИ сообщала о прилете 17 марта, тогда обошлось без жертв и материального ущерба. Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
