https://ria.ru/20260326/busher-2083047436.html
Лихачев рассказал о планах по эвакуации россиян с АЭС "Бушер"
"Росатом" готовит на первые числа апреля эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", сообщил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T14:16:00+03:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
москва
алексей лихачев
российский союз промышленников и предпринимателей
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1bbb56095141c2d89fe05f9f22039627.jpg
https://ria.ru/20260325/ssha-2082926369.html
https://ria.ru/20260325/lihachev-2082803908.html
москва
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a54726a9ec0dccda0a6345bab1e6b01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" готовит на первые числа апреля эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Готовим на первые числа апреля еще две волны эвакуации", - сказал Лихачев
журналистам в кулуарах съезда РСПП
в Москве
.
Что касается вывезенной в среду утром с АЭС "Бушер
" группы российских сотрудников в количестве 163 человек, то все идет по плану, отметил Лихачев. "Вчера утром они выехали, ночью заночевали в Исфахане
. И надеемся, что этой ночью все 163 человека пересекут ирано-армянскую границу", - сказал глава "Росатома
".
Ситуация на площадке АЭС "Бушер" продолжает развиваться по негативному сценарию, заявлял Лихачев в среду. Удары по инфраструктуре иранской АЭС "Бушер" демонстрируют, что безопасность объекта не является красной линией для участников конфликта, говорил он.
Во вторник вечером организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом прилете на территорию АЭС "Бушер". По данным иранских властей, АЭС не получила ущерба, никто из персонала не пострадал, станция работает в штатном режиме. В среду Лихачев подтвердил, что удар был нанесен в 21.00 мск по насосной станции в непосредственной близости от действующего энергоблока №1, обошлось без жертв.
До этого ОАЭИ сообщала о прилете 17 марта, тогда обошлось без жертв и материального ущерба. Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.