Лихачев рассказал о планах по эвакуации россиян с АЭС "Бушер"

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" готовит на первые числа апреля эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Москве. "Готовим на первые числа апреля еще две волны эвакуации", - сказал Лихачев журналистам в кулуарах съезда РСПП

Что касается вывезенной в среду утром с АЭС "Бушер " группы российских сотрудников в количестве 163 человек, то все идет по плану, отметил Лихачев. "Вчера утром они выехали, ночью заночевали в Исфахане . И надеемся, что этой ночью все 163 человека пересекут ирано-армянскую границу", - сказал глава " Росатома ".

Ситуация на площадке АЭС "Бушер" продолжает развиваться по негативному сценарию, заявлял Лихачев в среду. Удары по инфраструктуре иранской АЭС "Бушер" демонстрируют, что безопасность объекта не является красной линией для участников конфликта, говорил он.

Во вторник вечером организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом прилете на территорию АЭС "Бушер". По данным иранских властей, АЭС не получила ущерба, никто из персонала не пострадал, станция работает в штатном режиме. В среду Лихачев подтвердил, что удар был нанесен в 21.00 мск по насосной станции в непосредственной близости от действующего энергоблока №1, обошлось без жертв.

До этого ОАЭИ сообщала о прилете 17 марта, тогда обошлось без жертв и материального ущерба. Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока.