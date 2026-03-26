14:17 26.03.2026
БРИКС и ШОС способны ослабить доминирование Запада, считает посол Ирана
2026-03-26T14:17:00+03:00
В мире, Иран, Казем Джалали, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз
БРИКС и ШОС способны ослабить доминирование Запада, считает посол Ирана

Посол Ирана Джалали: БРИКС и ШОС способны ослабить доминирование Запада

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПосол Ирана в Москве Казем Джалали
Посол Ирана в Москве Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Посол Ирана в Москве Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Иран воспринимает членство в БРИКС и ШОС, а также сотрудничество с ЕАЭС как инструмент формирования справедливого экономического порядка, способный ослабить доминирование Запада над мировыми экономическими зонами, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Мы неоднократно подчеркивали, что Иран рассматривает членство и активное участие в таких механизмах, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз, как практический инструмент формирования многополярного и справедливого экономического порядка. Он может в различных аспектах ослабить доминирование Запада над мировыми экономическими зонами", - заявил дипломат в интервью NEWS.ru.
Сакс: БРИКС могут предотвратить "глобальный пожар" иранского конфликта
17 марта, 23:33
Джалали подчеркнул, что в финансовой сфере страны-участницы объединений уже прорабатывают конкретные меры, среди которых использование нацвалют в торговле, подключение к независимым платежным системам, включая BRICS Pay, и постепенное объединение незападных банков.
"Страны - члены организаций при участии других государств Глобального Юга могут укрепить сотрудничество в таких областях, как промышленность, энергетика, торговля и логистика. Это может включать развитие МТК "Север-Юг", заключение соглашений о свободной и преференциальной торговле, реализацию совместных проектов в области нефти, газа и нефтехимии, а также трансфер технологий и инвестиции", - заключил он.
Лавров рассказал о консенсусе в БРИКС и ШОС
Лавров рассказал о консенсусе в БРИКС и ШОС
11 февраля, 07:35
 
