https://ria.ru/20260326/briks-2083047535.html
БРИКС и ШОС способны ослабить доминирование Запада, считает посол Ирана
БРИКС и ШОС способны ослабить доминирование Запада, считает посол Ирана - РИА Новости, 26.03.2026
БРИКС и ШОС способны ослабить доминирование Запада, считает посол Ирана
Иран воспринимает членство в БРИКС и ШОС, а также сотрудничество с ЕАЭС как инструмент формирования справедливого экономического порядка, способный ослабить... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T14:17:00+03:00
2026-03-26T14:17:00+03:00
2026-03-26T14:17:00+03:00
в мире
иран
казем джалали
брикс
шос
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951099644_0:147:3069:1873_1920x0_80_0_0_3ef4f01a305bfd207da4db6fbce6377c.jpg
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951099644_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95ba490dc9660536970266382be0e746.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, казем джалали, брикс, шос, евразийский экономический союз
В мире, Иран, Казем Джалали, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз
БРИКС и ШОС способны ослабить доминирование Запада, считает посол Ирана
Посол Ирана Джалали: БРИКС и ШОС способны ослабить доминирование Запада
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Иран воспринимает членство в БРИКС и ШОС, а также сотрудничество с ЕАЭС как инструмент формирования справедливого экономического порядка, способный ослабить доминирование Запада над мировыми экономическими зонами, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Мы неоднократно подчеркивали, что Иран
рассматривает членство и активное участие в таких механизмах, как БРИКС
, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз
, как практический инструмент формирования многополярного и справедливого экономического порядка. Он может в различных аспектах ослабить доминирование Запада над мировыми экономическими зонами", - заявил дипломат в интервью NEWS.ru
.
Джалали
подчеркнул, что в финансовой сфере страны-участницы объединений уже прорабатывают конкретные меры, среди которых использование нацвалют в торговле, подключение к независимым платежным системам, включая BRICS Pay, и постепенное объединение незападных банков.
"Страны - члены организаций при участии других государств Глобального Юга могут укрепить сотрудничество в таких областях, как промышленность, энергетика, торговля и логистика. Это может включать развитие МТК "Север-Юг", заключение соглашений о свободной и преференциальной торговле, реализацию совместных проектов в области нефти, газа и нефтехимии, а также трансфер технологий и инвестиции", - заключил он.