БРИКС и ШОС способны ослабить доминирование Запада, считает посол Ирана

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Иран воспринимает членство в БРИКС и ШОС, а также сотрудничество с ЕАЭС как инструмент формирования справедливого экономического порядка, способный ослабить доминирование Запада над мировыми экономическими зонами, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Страны - члены организаций при участии других государств Глобального Юга могут укрепить сотрудничество в таких областях, как промышленность, энергетика, торговля и логистика. Это может включать развитие МТК "Север-Юг", заключение соглашений о свободной и преференциальной торговле, реализацию совместных проектов в области нефти, газа и нефтехимии, а также трансфер технологий и инвестиции", - заключил он.