Рейтинг@Mail.ru
Бречалов рассказал о мерах поддержки семей на селе в Удмуртии - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
19:29 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/brechalov-2083129123.html
Бречалов рассказал о мерах поддержки семей на селе в Удмуртии
Бречалов рассказал о мерах поддержки семей на селе в Удмуртии - РИА Новости, 26.03.2026
Бречалов рассказал о мерах поддержки семей на селе в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов на заседании совета Приволжского федерального округа рассказал о мерах поддержки семей в селах: в 2026 году построят 73 дома... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T19:29:00+03:00
2026-03-26T19:29:00+03:00
удмуртская республика
россия
селтинский район
нижний новгород
александр бречалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg
россия
селтинский район
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_2991f38846ca4ea95e518617ae011bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, селтинский район, нижний новгород, александр бречалов
Удмуртская Республика, Россия, Селтинский район, Нижний Новгород, Александр Бречалов
Бречалов рассказал о мерах поддержки семей на селе в Удмуртии

Глава Удмуртии Бречалов рассказал о мерах поддержки семей на селе в Удмуртии

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 26 мар – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на заседании совета Приволжского федерального округа рассказал о мерах поддержки семей в селах: в 2026 году построят 73 дома для сельских специалистов, отремонтируют школы, детские сады и спортивные объекты, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В Нижнем Новгороде прошло заседание совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО. Его провел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
На мероприятии обсудили реализацию государственной демографической политики на селе в регионах округа. ПФО занимает первое место в России по числу жителей, проживающих за городом – почти 8 миллионов человек. Президент России Владимир Путин обозначил сохранение численности населения, укрепление здоровья граждан, повышение уровня жизни и поддержку семьи в числе приоритетов государственной политики, определенных как национальные цели развития России на период до 2036 года. Среди ключевых задач – увеличение суммарного коэффициента рождаемости, рассказали в пресс-службе.
"Вопрос реализации демографического потенциала села неразрывно связан с комплексным развитием сельских территорий. Сейчас основной инструмент – одноименная госпрограмма, которая рассчитана до 2030 года. В рамках программы в регионах округа в 2020-2025 годах построено и приобретено 327 тысяч квадратных метров жилья, реализовано 7,5 тысячи проектов по благоустройству общественных пространств, построено и отремонтировано около 650 километров автодорог. Кстати, ПФО – лидер по участию в госпрограмме: в этом году для регионов округа предусмотрено 22 миллиарда рублей федеральных субсидий из 51,5 миллиарда рублей по стране", – отметил Игорь Комаров.
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что регион получил на 2026-й год по программе "Комплексное развитие сельских территорий" рекордные 4,5 миллиарда рублей. "На эти деньги будут построены 73 дома для сельхозспециалистов, отремонтированы два сельских детских сада, две школы, сделаны больше 10 новых спортобъектов и другие. Деятельность по развитию сельских территорий и улучшению демографической ситуации ведется также в рамках нацпроектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", которые реализуются по решению президента страны Владимира Путина", - сказал руководитель региона.
Бречалов также рассказал о ключевых проектах и успешных кейсах в регионе. "В деревнях и поселках живет треть населения республики. При этом почти половина всех наших многодетных семей – сельские. То есть село у нас – по-настоящему семейное. И важно сделать так, чтобы там хотелось жить и растить детей. Мы запустили в республике большой проект "Деревня будущего". В селе Узи Селтинского района вместе с компанией Транснефть, Сбером и СПК "Звезда" отремонтировали дороги, детский сад, жилье для молодых специалистов, построили современный Дом культуры, благоустроили центр. В результате cело стабильно занимает второе место в районе по рождаемости. Во всех семьях, для которых было построено жилье, родились дети, удалось привлечь шесть молодых специалистов", отметил Бречалов.
Он добавил, что Удмуртия поддерживает тех, кто принял решение стать многодетными. С января этого года ввели региональный материнский капитал в 300 тысяч рублей за третьего или последующих детей для родителей до 35 лет. Кроме того, в республике развернута сеть пунктов проката вещей для малышей – сейчас их 25. Почти 1900 пар уже использовали эту возможность – забрали больше 5,5 тысячи вещей.
"В четырех райцентрах республики в прошлом году созданы женские консультации, работают 45 кабинетов подготовки семьи к рождению ребенка, которые открыли по нацпроекту "Семья". В этом году в Перинатальный центр закупается 255 единиц медоборудования, оборудуются детские поликлиники мобильной медтехникой для выездных приемов", - рассказали в пресс-службе.
 
Удмуртская РеспубликаРоссияСелтинский районНижний НовгородАлександр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала