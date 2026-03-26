Бречалов рассказал о мерах поддержки семей на селе в Удмуртии

УФА, 26 мар – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на заседании совета Приволжского федерального округа рассказал о мерах поддержки семей в селах: в 2026 году построят 73 дома для сельских специалистов, отремонтируют школы, детские сады и спортивные объекты, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

В Нижнем Новгороде прошло заседание совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО. Его провел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

На мероприятии обсудили реализацию государственной демографической политики на селе в регионах округа. ПФО занимает первое место в России по числу жителей, проживающих за городом – почти 8 миллионов человек. Президент России Владимир Путин обозначил сохранение численности населения, укрепление здоровья граждан, повышение уровня жизни и поддержку семьи в числе приоритетов государственной политики, определенных как национальные цели развития России на период до 2036 года. Среди ключевых задач – увеличение суммарного коэффициента рождаемости, рассказали в пресс-службе.

"Вопрос реализации демографического потенциала села неразрывно связан с комплексным развитием сельских территорий. Сейчас основной инструмент – одноименная госпрограмма, которая рассчитана до 2030 года. В рамках программы в регионах округа в 2020-2025 годах построено и приобретено 327 тысяч квадратных метров жилья, реализовано 7,5 тысячи проектов по благоустройству общественных пространств, построено и отремонтировано около 650 километров автодорог. Кстати, ПФО – лидер по участию в госпрограмме: в этом году для регионов округа предусмотрено 22 миллиарда рублей федеральных субсидий из 51,5 миллиарда рублей по стране", – отметил Игорь Комаров.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что регион получил на 2026-й год по программе "Комплексное развитие сельских территорий" рекордные 4,5 миллиарда рублей. "На эти деньги будут построены 73 дома для сельхозспециалистов, отремонтированы два сельских детских сада, две школы, сделаны больше 10 новых спортобъектов и другие. Деятельность по развитию сельских территорий и улучшению демографической ситуации ведется также в рамках нацпроектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", которые реализуются по решению президента страны Владимира Путина", - сказал руководитель региона.

Бречалов также рассказал о ключевых проектах и успешных кейсах в регионе. "В деревнях и поселках живет треть населения республики. При этом почти половина всех наших многодетных семей – сельские. То есть село у нас – по-настоящему семейное. И важно сделать так, чтобы там хотелось жить и растить детей. Мы запустили в республике большой проект "Деревня будущего". В селе Узи Селтинского района вместе с компанией Транснефть, Сбером и СПК "Звезда" отремонтировали дороги, детский сад, жилье для молодых специалистов, построили современный Дом культуры, благоустроили центр. В результате cело стабильно занимает второе место в районе по рождаемости. Во всех семьях, для которых было построено жилье, родились дети, удалось привлечь шесть молодых специалистов", отметил Бречалов.

Он добавил, что Удмуртия поддерживает тех, кто принял решение стать многодетными. С января этого года ввели региональный материнский капитал в 300 тысяч рублей за третьего или последующих детей для родителей до 35 лет. Кроме того, в республике развернута сеть пунктов проката вещей для малышей – сейчас их 25. Почти 1900 пар уже использовали эту возможность – забрали больше 5,5 тысячи вещей.