09:37 26.03.2026 (обновлено: 09:45 26.03.2026)
МВФ оценивает, каким странам нужна помощь на фоне атаки на Иран, пишут СМИ
Иран, В мире, Тихий океан, Ближний Восток, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк, Военная операция США и Израиля против Ирана
Bloomberg: МВФ разрабатывает сценарии помощи странам на фоне конфликта с Ираном

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) анализирует, экономикам каких стран может понадобиться финансовая поддержка в случае затяжного конфликта с Ираном, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Международный валютный фонд разрабатывает сценарии развития событий в разных странах, чтобы оценить, каким экономикам может потребоваться дополнительное финансирование, если война с Ираном затянется", - передает Блумберг.
По словам источников, департамент стратегии, политики и анализа МВФ поручил своим страновым подразделениям подготовить оценки по состоянию платежных балансов и потенциальным потребностям в финансировании на фоне роста цен на сырье и перебоев поставок.
Анализ сосредоточен на странах с действующими программами МВФ, которых сейчас около 50. Фонд рассматривает возможность как расширения существующих программ, так и запуска новых при необходимости.
Один из представителей фонда отметил, что в условиях неопределенности все больше стран обращаются за поддержкой, и МВФ готов ее предоставить.
Глава МВФ Кристалина Георгиева выразила особую обеспокоенность по поводу стран-импортеров нефти, островных государств Тихого океана и бедных стран с высоким уровнем долга. Ранее Георгиева предупреждала о рисках инфляционного давления из-за ситуации на Ближнем Востоке, что может сдержать и экономической рост.
Общий объем выданных кредитов МВФ составляет около 166 миллиардов долларов при доступном ресурсе порядка одного триллиона долларов.
Фонд также собирается повысить прогноз роста мировой экономики до 3,3% в 2026 году с 3,1%, Обновлённый прогноз будет представлен в апреле на весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
ИранВ миреТихий океанБлижний ВостокКристалина ГеоргиеваМВФВсемирный банкВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
