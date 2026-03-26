МВФ оценивает, каким странам нужна помощь на фоне атаки на Иран, пишут СМИ

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) анализирует, экономикам каких стран может понадобиться финансовая поддержка в случае затяжного конфликта с Ираном, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Международный валютный фонд разрабатывает сценарии развития событий в разных странах, чтобы оценить, каким экономикам может потребоваться дополнительное финансирование, если война с Ираном затянется", - передает Блумберг

По словам источников, департамент стратегии, политики и анализа МВФ поручил своим страновым подразделениям подготовить оценки по состоянию платежных балансов и потенциальным потребностям в финансировании на фоне роста цен на сырье и перебоев поставок.

Анализ сосредоточен на странах с действующими программами МВФ, которых сейчас около 50. Фонд рассматривает возможность как расширения существующих программ, так и запуска новых при необходимости.

Один из представителей фонда отметил, что в условиях неопределенности все больше стран обращаются за поддержкой, и МВФ готов ее предоставить.

Общий объем выданных кредитов МВФ составляет около 166 миллиардов долларов при доступном ресурсе порядка одного триллиона долларов.