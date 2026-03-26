https://ria.ru/20260326/beyrut-2083036989.html
Бейрут запросил международную гуманитарную помощь на фоне ударов Израиля
Бейрут запросил международную гуманитарную помощь на фоне ударов Израиля - РИА Новости, 26.03.2026
Бейрут запросил международную гуманитарную помощь на фоне ударов Израиля
Власти Ливана запросили международную гуманитарную помощь на фоне продолжающихся ударов Израиля, сообщил РИА Новости министр общественных работ и транспорта... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T13:29:00+03:00
2026-03-26T13:29:00+03:00
2026-03-26T13:34:00+03:00
в мире
бейрут
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082629123_0:317:3050:2033_1920x0_80_0_0_719a63d82dd811ad366fd108a77ff97d.jpg
https://ria.ru/20260322/izrail-2082261040.html
бейрут
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082629123_199:0:2910:2033_1920x0_80_0_0_b9165f895c0ea902065c47825bcd52c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, израиль
Бейрут запросил международную гуманитарную помощь на фоне ударов Израиля
РИА Новости: Бейрут запросил международную гумпомощь на фоне ударов Израиля
БЕЙРУТ, 26 мар - РИА Новости. Власти Ливана запросили международную гуманитарную помощь на фоне продолжающихся ударов Израиля, сообщил РИА Новости министр общественных работ и транспорта Ливана Фаиз Расамни.
"Мы обращаемся за поддержкой ко всем государствам. Уже поступает помощь через морские порты и аэропорт, и мы рассчитываем на её увеличение. Многие страны выразили готовность помочь — как материально, так и иными способами", - сказал Расамни.
По словам министра, основная задача на сегодняшний день - обеспечение продовольственной безопасности ливанцев.
"Нужны палатки для размещения людей, еда и питьевая вода, генераторы электроэнергии, топливо — все необходимое, чтобы сохранить устойчивость наших граждан и поддержать людей", - добавил собеседник агентства.
Министр добавил, что Бейрут
поддерживает контакты со всеми странами, со всеми дружественными государствами.