Глава "Газпром нефти" предложил ввести полный запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 26.03.2026
16:44 26.03.2026
Глава "Газпром нефти" предложил ввести полный запрет на экспорт бензина
АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что сейчас в России нужно ввести полный запрет на экспорт бензина на 2-3 месяца, чтобы не произошло его вымывания из страны на внешние рынки.
Отвечая в кулуарах съезда РСПП на вопрос журналистов, нужен ли сейчас запрет на экспорт бензина, Дюков сказал: "Да, на 2-3 месяца такой запрет необходим, потому что мы видим значительный рост мировых цен не только на нефть, но и на нефтепродукты. Для того чтобы не произошло "вымывания" бензина с рынка России на внешние рынки, где его сейчас можно реализовывать по высоким ценам, нужен такой запрет".
На данный момент в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля. При этом крупным нефтяным компаниям экспорт разрешен.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
