Половина американцев считает, что атаки на Иран затянутся, показал опрос
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более половины американцев считают, что военная операция США против Ирана продлится по меньшей мере еще шесть месяцев, при этом почти треть опрошенных полагают, что конфликт может затянуться на год и более, показали результаты опроса исследовательского центра Pew Research Center.
"Незначительное большинство американцев (54%) считают, что военные действия США
против Ирана
продлятся еще как минимум шесть месяцев, включая 29% тех, кто считает, что они продлятся год или более", - говорится в публикации на сайте центра по итогам опроса
.
Отмечается, что 35% американцев ожидают, что конфликт продлится еще от одного до шести месяцев, и всего восемь процентов верят, что он закончится менее чем через месяц.
Опрос проводился среди 3524 совершеннолетних американцев с 16 по 22 марта. Погрешность составляет четыре процентных пункта.
Ранее другой опрос, проведенный телеканалом CBS и компанией YouGov, показал, что 57% американцев считают, что конфликт с Ираном развивается по негативному для США сценарию.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.