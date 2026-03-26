Адвокат жены Мадуро попросил суд разрешить сделать ей ЭКГ

НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - РИА Новости. Марк Доннелли, адвокат первой леди Венесуэлы Силии Флорес, заявил на суде в Нью-Йорке, что ей необходимо сделать электрокардиограмму, передает корреспондент РИА Новости.
"Необходима электрокардиограмма", - сказал Доннелли в ходе заседания.
Он объяснил это сердечными заболеваниями Флорес.
В четверг суд в Нью-Йорке провел очередное заседание по делу Мадуро и Флорес.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Защита Мадуро и его супруги требует прекратить уголовное преследование, заявляя о нарушении конституционного права на выбор адвоката из-за блокировки американскими властями оплаты юридических услуг на основании санкций против Венесуэлы.