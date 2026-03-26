Адвокат жены Мадуро попросил суд разрешить сделать ей ЭКГ

НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - РИА Новости. Марк Доннелли, адвокат первой леди Венесуэлы Силии Флорес, заявил на суде в Нью-Йорке, что ей необходимо сделать электрокардиограмму, передает корреспондент РИА Новости.

Защита Мадуро и его супруги требует прекратить уголовное преследование, заявляя о нарушении конституционного права на выбор адвоката из-за блокировки американскими властями оплаты юридических услуг на основании санкций против Венесуэлы.