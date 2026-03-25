Золотые обезьяны приедут в московский зоопарк из Китая

Золотая обезьяна или рокселланов ринопитек - вид китайских обезьян, обитающих в горных лесах центрального Китая. Их отличает оранжево-золотистая шерсть, бледно-голубая мордочка и курносый нос. Вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу.