Золотые обезьяны приедут в московский зоопарк из Китая - РИА Новости, 25.03.2026
13:49 25.03.2026
Золотые обезьяны приедут в московский зоопарк из Китая
Золотые обезьяны приедут в московский зоопарк из Китая, рассказала в интервью aif.ru директор Московского зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T13:49:00+03:00
светлана акулова
московский зоопарк
Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Золотые обезьяны приедут в московский зоопарк из Китая, рассказала в интервью aif.ru директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
"На данный момент мы работаем над тем, чтобы к нам прибыли золотые обезьяны", - сообщила Акулова.
По её словам, в мае было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между Россией и Китаем, в том числе в области природоохранных программ.
"Мы уже договорились о стажировке наших специалистов, и нам даже показали этих обезьян, которые приедут к нам", - отметила директор Московского зоопарка.
Золотая обезьяна или рокселланов ринопитек - вид китайских обезьян, обитающих в горных лесах центрального Китая. Их отличает оранжево-золотистая шерсть, бледно-голубая мордочка и курносый нос. Вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу.
