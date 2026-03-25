Новый завод по выпуску биопротезов клапанов сердца запустили в Кузбассе

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Компания "НеоКор" открыла в Кемерове новый завод по производству биопротезов клапанов сердца, объем инвестиций в проект составил 346 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).

"Благодаря переезду с арендованных площадей в новый производственный комплекс предприятие увеличит производство биопротезов клапанов сердца с 2 тысяч до 4,5 тысячи изделий в год. Это в результате позволит полностью закрыть потребности российского рынка в условиях санкций, а также увеличить экспортные поставки", - отметили в ФРП.